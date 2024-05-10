Пеп о недельном перерыве перед «Фулхэмом»: «Предпочел бы сыграть в полуфинале ЛЧ»

Теги Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что предпочел бы игру в 1/2 ЛЧ вместо недельного перерыва.

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал тот факт, что после вылета из Лиги чемпионов от «Реала» у его команды образовался недельный перерыв перед матчем с «Фулхэмом», из-за чего можно будет задействовать более свежий состав. Матч 37-го тура АПЛ пройдет в эту субботу. До этого горожане играли 4 мая против «Вулверхэмтона» (5:0).

«Я бы предпочел сыграть в полуфинале Лиги чемпионов.

К сожалению, мы не смогли туда пройти, поздравляю команды, вышедшие в финал. «Бавария» и «ПСЖ» тоже играли очень хорошо. Тут все непредсказуемо.

Нам нужно адаптироваться к тому, что есть. Следующий матч [с «Тоттенхэмом»] будет через три дня, и мы должны к этому приспособиться», – заявил главный тренер «Сити».

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13 комментариев
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Так хотел же меньше матчей, вот и пожалуйста)
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Пиво и приставка в помощь! Там можешь и в финал выйти. И причем за другую команду-за Реал например).
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Ответ Этот Райола хочет денег
Пиво и приставка в помощь! Там можешь и в финал выйти. И причем за другую команду-за Реал например).
Ну ничего) Например в прошлом сезоне в роли игрового подпиваса был реал)
+6
-5
+1
Пеп смотрел полуфиналы и думал "блин мы же сильнее всех этих команд по игре, чертов Реал находит способы меня обыграть"..
и ведь реально.. Сити бы разгромно раскатал и Баварию, и ПСЖ, и Боруссию очевидно
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Остается слить чемп и свободен.
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Ну а что же ты туда не попал, дружище!?
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Ответ Этот Райола хочет денег
Пиво и приставка в помощь! Там можешь и в финал выйти. И причем за другую команду-за Реал например).
А на приставке за Реал можно выиграть требл?
+2
-2
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Ответ alexmixer9
Можно даже канистре из Манчестера историю сделать! Правда сезонов 100 играть придётся
ля какой, у обоих Манчестерских уже есть история какую Реалу еще не удалось добиться.
Да и в целом приятнее наблюдать как пишется при тебе, чем пыльным гордиться. Пройдет время ценить начнете больше)
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-1
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Ответ #SharkTeam
ля какой, у обоих Манчестерских уже есть история какую Реалу еще не удалось добиться. Да и в целом приятнее наблюдать как пишется при тебе, чем пыльным гордиться. Пройдет время ценить начнете больше)
У Сити есть история, которой Реалу еще не удалось добиться? Вы случайно не про Реал Сосьедад? Или может Реал Бетис? 😁
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Ответ Hesen Nuriyev
Пеп смотрел полуфиналы и думал "блин мы же сильнее всех этих команд по игре, чертов Реал находит способы меня обыграть".. и ведь реально.. Сити бы разгромно раскатал и Баварию, и ПСЖ, и Боруссию очевидно
Но не раскатал Реал
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-4
0
Ответ alexmixer9
Так хотел же меньше матчей, вот и пожалуйста)
Не уверен, что полуфиналы ЛЧ подпадают под категорию мусорных матчей, количество которых надо сократить
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