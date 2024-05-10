Пеп о недельном перерыве перед «Фулхэмом»: «Предпочел бы сыграть в полуфинале ЛЧ»
Пеп Гвардиола заявил, что предпочел бы игру в 1/2 ЛЧ вместо недельного перерыва.
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал тот факт, что после вылета из Лиги чемпионов от «Реала» у его команды образовался недельный перерыв перед матчем с «Фулхэмом», из-за чего можно будет задействовать более свежий состав. Матч 37-го тура АПЛ пройдет в эту субботу. До этого горожане играли 4 мая против «Вулверхэмтона» (5:0).
«Я бы предпочел сыграть в полуфинале Лиги чемпионов.
К сожалению, мы не смогли туда пройти, поздравляю команды, вышедшие в финал. «Бавария» и «ПСЖ» тоже играли очень хорошо. Тут все непредсказуемо.
Нам нужно адаптироваться к тому, что есть. Следующий матч [с «Тоттенхэмом»] будет через три дня, и мы должны к этому приспособиться», – заявил главный тренер «Сити».
и ведь реально.. Сити бы разгромно раскатал и Баварию, и ПСЖ, и Боруссию очевидно
Да и в целом приятнее наблюдать как пишется при тебе, чем пыльным гордиться. Пройдет время ценить начнете больше)