Лунев о Семаке: «Для «Зенита» нет варианта лучше из россиян. Зачем искать тренера в Европе, когда результат вроде есть?»
Андрей Лунев считает, что Сергей Семак – лучший тренер для «Зенита» из россиян.
– «Зенит» продлил контракт с Семаком до 2030 года. Сергей – лучший вариант для петербуржцев сейчас?
– Давайте возьмем во внимание, что команда каждый год становится чемпионом. Думаю, из российских специалистов лучше варианта для «Зенита», чем Семак, точно нет. А с какой целью искать тренера в Европе, когда результат вроде есть?
«Зенит» пока первый, по три игры есть у каждой команды – победит сильнейший. Всем болельщикам интересна интрига в чемпионской гонке, как и борьба за вылет. В отсутствие еврокубков это главный интерес, – сказал вратарь «Карабаха».
После 27 туров петербургский клуб лидирует в Мир РПЛ, опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.
Ранее Лунев выступал в составе «Зенита», откуда в 2021 году перешел в «Байер». В августе 2023 года голкипер заключил контракт с «Карабахом» на год.
Андрей Лунев – важный разговор о евромечте и «Байере» Хаби Алонсо изнутри
Спорить с Вами явно никакого толку, поэтому ставлю минус и желаю скорее выздороветь🙏