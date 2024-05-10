Лунев о Семаке: «Для «Зенита» нет варианта лучше из россиян. Зачем искать тренера в Европе, когда результат вроде есть?»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Чемпионат.com Футбол

Андрей Лунев считает, что Сергей Семак – лучший тренер для «Зенита» из россиян.

– «Зенит» продлил контракт с Семаком до 2030 года. Сергей – лучший вариант для петербуржцев сейчас?

– Давайте возьмем во внимание, что команда каждый год становится чемпионом. Думаю, из российских специалистов лучше варианта для «Зенита», чем Семак, точно нет. А с какой целью искать тренера в Европе, когда результат вроде есть?

«Зенит» пока первый, по три игры есть у каждой команды – победит сильнейший. Всем болельщикам интересна интрига в чемпионской гонке, как и борьба за вылет. В отсутствие еврокубков это главный интерес, – сказал вратарь «Карабаха». 

После 27 туров петербургский клуб лидирует в Мир РПЛ, опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.

Ранее Лунев выступал в составе «Зенита», откуда в 2021 году перешел в «Байер». В августе 2023 года голкипер заключил контракт с «Карабахом» на год.

Андрей Лунев – важный разговор о евромечте и «Байере» Хаби Алонсо изнутри

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6 комментариев
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Дык это ж хейтеры Зенита пытаются слить Богданыча. Хотя последнее время потускнела игра команды, с этим нельзя не согласиться.
+3
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+2
Ответ antiginer
Скупив практически все движимое имущество внутри РФ и кучу дорогостоящих иностранцев у Семака снова получилась на выходе Уфа
О Господи, более клишированного комментария и представить трудно
Спорить с Вами явно никакого толку, поэтому ставлю минус и желаю скорее выздороветь🙏
+4
-2
+2
Ответ antiginer
Скупив практически все движимое имущество внутри РФ и кучу дорогостоящих иностранцев у Семака снова получилась на выходе Уфа
И что Зенит купил внутри лиги? Хоть 1 топовый паспорт назови
+4
-3
+1
Вроде
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