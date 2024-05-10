Лунев о Семаке: «Для «Зенита» нет варианта лучше из россиян. Зачем искать тренера в Европе, когда результат вроде есть?»

Андрей Лунев считает, что Сергей Семак – лучший тренер для «Зенита» из россиян.

– « » продлил контракт с до 2030 года. Сергей – лучший вариант для петербуржцев сейчас?

– Давайте возьмем во внимание, что команда каждый год становится чемпионом. Думаю, из российских специалистов лучше варианта для «Зенита», чем Семак, точно нет. А с какой целью искать тренера в Европе, когда результат вроде есть?

«Зенит» пока первый, по три игры есть у каждой команды – победит сильнейший. Всем болельщикам интересна интрига в чемпионской гонке, как и борьба за вылет. В отсутствие еврокубков это главный интерес, – сказал вратарь «Карабаха».

После 27 туров петербургский клуб лидирует в Мир , опережая « » и « » на одно очко.

Ранее Лунев выступал в составе «Зенита», откуда в 2021 году перешел в «Байер». В августе 2023 года голкипер заключил контракт с «Карабахом» на год.

Андрей Лунев – важный разговор о евромечте и «Байере» Хаби Алонсо изнутри