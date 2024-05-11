Экс-селекционер «Краснодара» о Волкове и «Зените: «Он не сильнее Караваева. У него большие тактические огрехи, ошибается позиционно» 

Дмитрий Нечипоренко оценил возможный переход Сергея Волкова в «Зенит».

Сообщалось, что «Краснодар» требует за 21-летнего защитника 5 млн евро.

– Вопрос в том, рассматривается ли Волков в качестве замены Караваеву. Когда заканчивается контракт у Караваева?

– Соглашение Караваева с « » истекает летом 2026 года. Есть опция продления на один сезон.

– В таком случае я не совсем понимаю необходимость трансфера. Понятно, что Волков моложе и вокруг него был создан ажиотаж. Но у него большие тактические огрехи, которые заметны по матчам «Краснодара». Это мое мнение. Так или иначе, Волков – лимитчик, российский игрок. Но он не сильнее Караваева. Притом что я не большой поклонник последнего.

– Как вы думаете, почему Волков заинтересовал «Зенит»?

– Когда Волков провел матч за сборную, его хвалил Карпин за то, что он бегает, в отличие от всех. По большому счету, что Волков еще кроме этого делает? Он позиционно ошибается, конкретики в последней трети, куда он поднимается, тоже особо нет. Не помню, по какой причине он пропускал последние игры, но, мне кажется, что и внутри «Краснодара» к нему есть вопросы.

Другой вопрос, что 5 миллионов – это нормальная цена для молодого россиянина. Но как он будет дальше использоваться? «Зенит» взял Ахметова. Понятно, что игрок другого возраста, но заиграл он в «Зените» или нет? Были ли у него шансы заиграть?

Понятно, что Волкову будут давать больше шансов, потому что он молодой игрок и может проявить себя в перспективе. Но для меня он довольно ограниченный футболист. Да, в современных реалиях он будет маркетизирован, потому что всем клубам нужно затыкать какие-то позиции. Но на фоне иностранцев «Зенита» уровень его сильно разнится. Волков нужен, так как он россиянин.

Я думаю, что начал спадать интерес к игроку, который надо было оживить. Сделали вброс через прессу, которая подхватывает. Мне кажется, что большая проблема в том, что игрок три раза по мячу ударил, а про него уже начинают писать. Я считаю, что Волков – это не тот футболист, вокруг которого нужно вести столько разговоров, – сказал бывший селекционер « ».