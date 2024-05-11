Олег Иванов о шутке Безрукова про «Краснодар»: «В команде мы ему закинули денег, чтобы больше не просил» 

Теги Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия Краснодар деньги Руслан Безруков Футбол

Олег Иванов высказался о шутке Руслана Безрукова про «денежки» от «Краснодара».

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

— Как отреагировали на ситуацию с Русланом Безруковым? Я даже не о его шутке, а о том, что началось после нее.

— Я тоже думал заявление написать. Меня оскорбили его слова.

— Что же не написали?

— Не, ну если серьезно, это какой-то абсурд на самом деле. Кто-то среагировал так, что посчитал, будто это кого-то оскорбило. Наверное, отсюда такая реакция. Вы видите в этом что-то?

— Вижу, что Безруков смешно пошутил после победы над «Зенитом», а после этого некоторые СМИ стали брать на эту тему критические комментарии у всяких экстрасенсов, актеров, комиков.

— Ну да, вроде следующие спикеры еще будут из «Битвы экстрасенсов».

— Как Безруков морально пережил весь этот ажиотаж вокруг себя?

— Ну, первые два дня так покислил. А потом нормально все было.

— В команде собирались по этому поводу, пытались его подбадривать?

— В команде мы ему закинули денег (улыбается).

— Но не от «Краснодара»?

— Нет-нет. Мы ему закинули. Чтобы больше не просил.

— Вообще гордитесь, что той победой над «Зенитом» возродили вроде бы убитую чемпионскую интригу?

— Ну так и «Факел» эту интригу сохранил, сыграв вничью с «Зенитом» (1:1).

— Вы были первыми, кто поставил под сомнение его чемпионство.

— Первооткрыватели? Давай тогда назовем нас «Ледокол «Рубин» (улыбается), – сказал хавбек «Рубина».

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8 комментариев
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Нормальная реакция адекватных остроумных людей на чиновничье чванство
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Все глумятся над миллеровскими прихвостнями
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Ответ Алексей Ненахов
Все глумятся над миллеровскими прихвостнями
Они станут в любом случае чемпионами! А вот с КБ клоунады, мы ещё не один раз посмеёмся. Даже Слишкович вам не поможет перестать быть клоунами РПЛ.😂😂😂
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Шутка или не шутка, но финансовое стимулирование команд своих конкурентов - стандартная практика и не только в футболе. Что из-за этого раздули такую эпопею? Наверняка это КБ тусовка беснуется? Только нафига им это надо? Эти клоуны даже в тройку призёров вряд ли заползут...
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Ответ Вова Пупкин
Они станут в любом случае чемпионами! А вот с КБ клоунады, мы ещё не один раз посмеёмся. Даже Слишкович вам не поможет перестать быть клоунами РПЛ.😂😂😂
Ах эти комплексы)
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Не РПЛ, а КВН
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Ответ Дмитрий Новиков
Ах эти комплексы)
Скорее - зазнайство. Которое давно обломало свои зубки об Зенит и никак не может попасть к стоматологу.😄😄😄
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