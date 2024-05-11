Караваев о чемпионской гонке в РПЛ: «Оставшиеся матчи для «Зенита» как три финала. Их надо провести более мотивированно и сконцентрированно, чем в Воронеже» 

Вячеслав Караваев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 27 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. Сегодня сине-бело-голубые сыграют дома с ЦСКА.

— Лично для вас матчи чемпионата и Кубка одинаково важны?

— Конечно. В Кубке уже идет игра на вылет, в чемпионате осталось три матча, которые для нас как три финала.

— Давно такого не было. Ощущаете напряжение?

— Напряжение всегда есть. Даже когда мы становились чемпионами заранее, оно все равно ощущалось в решающих матчах. Тем интереснее будет концовка сезона.

Оставшиеся матчи нам надо провести более мотивированно и сконцентрированно, чем, например, в Воронеже (1:1), откуда могли спокойно привезти три очка, – сказал защитник « ».