Караваев о чемпионской гонке в РПЛ: «Оставшиеся матчи для «Зенита» как три финала. Их надо провести более мотивированно и сконцентрированно, чем в Воронеже» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Футбол

Вячеслав Караваев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 27 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. Сегодня сине-бело-голубые сыграют дома с ЦСКА.

— Лично для вас матчи чемпионата и Кубка одинаково важны?

— Конечно. В Кубке уже идет игра на вылет, в чемпионате осталось три матча, которые для нас как три финала.

— Давно такого не было. Ощущаете напряжение?

— Напряжение всегда есть. Даже когда мы становились чемпионами заранее, оно все равно ощущалось в решающих матчах. Тем интереснее будет концовка сезона. 

Оставшиеся матчи нам надо провести более мотивированно и сконцентрированно, чем, например, в Воронеже (1:1), откуда могли спокойно привезти три очка, – сказал защитник «Зенита».

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2 комментария
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Собственно и для зрителей эти три финала, интересное зрелище. А если учесть, что в этих финалах будут учаввствовать 3 команды, то это делает Российский чемпионат, очень зрелищним как никогда.
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А что, им Семак не объяснил, что с самого первого матча чемпионата или кубка, без разницы, играть надо исключительно на победу, как в последний раз?
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