«Невилл – показушник, ни на что не годен. Футбольная версия Илона Маска. Ему пора заткнуться». Бартон раскритиковал Гари за призыв оставить тен Хага в «МЮ» еще на сезон

Джоуи Бартон раскритиковал слова Гари Невилла про Эрика тен Хага.

Ранее Невилл заявил, что « » должен оставить главного тренера еще на один сезон.

«Я думаю, что нужно продолжить работу с тен Хагом. Дать ему еще один сезон. Посмотреть, что будет без такого количества травм, сможет ли «Юнайтед» вернуться к стандартам прошлого сезона, когда они выиграли трофей и финишировали в четверке», – сказал экс-игрок манкунианцев.

«Тен Хаг должен уйти. Он был плох, и команда откатывается назад. Тот факт, что этот показушник [Невилл] сказал об этом сейчас, только подтверждает это.

Невилл ни на что не годен. Просто взгляните на «Солфорд» (Невилл является совладельцем клуба из 4-го английского дивизиона – Sports). Десятки миллионов потрачены. Увольняли людей, которые годами работали в клубе, как только они попали в новую лигу.

Теперь он говорит всем остальным, что нужно делать. Он как футбольная версия Илона Маска.

Тен Хаг никуда быстро не приведет «МЮ». Пора Красному Неву заткнуться. Его послужной список после окончания игровой карьеры беспорядочен», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» в твиттере.

Бартон о Невилле: «Клоун. Почему кто-то слушает его – уму непостижимо. Он практически ничего не знает о футболе. Работа в «Валенсии», сборной Англии подтверждает это»