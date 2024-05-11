«Невилл – показушник, ни на что не годен. Футбольная версия Илона Маска. Ему пора заткнуться». Бартон раскритиковал Гари за призыв оставить тен Хага в «МЮ» еще на сезон

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Джоуи Бартон премьер-лига Англия Д4 Англия Солфорд Сити соцсети Эрик тен Хаг Илон Маск Футбол

Джоуи Бартон раскритиковал слова Гари Невилла про Эрика тен Хага.

Ранее Невилл заявил, что «Манчестер Юнайтед» должен оставить главного тренера еще на один сезон.

«Я думаю, что нужно продолжить работу с тен Хагом. Дать ему еще один сезон. Посмотреть, что будет без такого количества травм, сможет ли «Юнайтед» вернуться к стандартам прошлого сезона, когда они выиграли трофей и финишировали в четверке», – сказал экс-игрок манкунианцев.

«Тен Хаг должен уйти. Он был плох, и команда откатывается назад. Тот факт, что этот показушник [Невилл] сказал об этом сейчас, только подтверждает это.

Невилл ни на что не годен. Просто взгляните на «Солфорд» (Невилл является совладельцем клуба из 4-го английского дивизиона – Sports). Десятки миллионов потрачены. Увольняли людей, которые годами работали в клубе, как только они попали в новую лигу.

Теперь он говорит всем остальным, что нужно делать. Он как футбольная версия Илона Маска.

Тен Хаг никуда быстро не приведет «МЮ». Пора Красному Неву заткнуться. Его послужной список после окончания игровой карьеры беспорядочен», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» в твиттере.

Бартон о Невилле: «Клоун. Почему кто-то слушает его – уму непостижимо. Он практически ничего не знает о футболе. Работа в «Валенсии», сборной Англии подтверждает это»

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27 комментариев
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Состояние Илона Маска 194 миллиардов долларов.
В принципе, ему хватит личных денег, чтобы выкупить все клубы АПЛ вместе с самой АПЛ. И при желании поменять правила как угодно.
А так да, Маск ничего не добился, угу.
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Ответ bevooch
Состояние Илона Маска 194 миллиардов долларов. В принципе, ему хватит личных денег, чтобы выкупить все клубы АПЛ вместе с самой АПЛ. И при желании поменять правила как угодно. А так да, Маск ничего не добился, угу.
Вот вы дурачки, все эти состояния, на бумажках нарисованы, никто и никогда столько денег им не даст, не маску,не цукербергу,не кому либо другому
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Прям забавно наблюдать, как люди, пиком интеллектуальных способностей которых было пинание мячика ногой, клянут Илона Маска.
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А что не так с Маском то?))
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Очень странно сравнивать Невилла с одним из богатейших людей на планете.
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сравнив его с Маском, он его получается похвалил. Но в остальном он скорее прав. Невилл после окончания игровой карьеры смешон везде.
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Невилл - легенда Мю и АПЛ в целом.
Бартон - ноунейм с замашками быдла и алкаша дворового.
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Невилл не умеет делать бабки из воздуха, увы, тут сравнение абсолютно вникуда))
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Ответ Tpy6kaMerlina
Желать продлить Хага еще на сезон - желать всего худшего МЮ, так что этот мужик тут прав Вообще, после ухода Фергюсона был только один мощный специалист у руля - Моуриньо. И тот не протянул долго. Поэтому после Алекса Фергюсона нет и еще не пришло время для толкового спеца во главе, клуб обречен на плохие результаты и игру. Это как компенсация за десятилетия с топовым тренером, это как плохой цикл. Он еще не завершен.
А как так получалось, что за все годы после Фергюсона клуб приглашал «не тех» тренеров?
Не сами же эти тренеры с ноги в клуб заходили по своему желанию
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А Жозе?
Так Моур тоже не особо преуспевал, только ЛЕ цепанул напоследок из относительно серьезных трофеев, что для манков успехом считать нельзя.
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Ответ Black Phoenix
В МЮ не прижился никто после Фергюсона, прям какое-то проклятие. Был неплохой отрезок с Сульшером, но в итоге турнули и его. Заслуг у ЭТХ и близко нет, но помимо него проваливались и другие, а это уже системный кризис внутри клуба.
А Жозе?
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Ответ bevooch
Состояние Илона Маска 194 миллиардов долларов. В принципе, ему хватит личных денег, чтобы выкупить все клубы АПЛ вместе с самой АПЛ. И при желании поменять правила как угодно. А так да, Маск ничего не добился, угу.
на самом деле он не сможет купить и 10 клубов апл. если только не продаст Спейс икс и Теслу.
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Ответ Slavnov
Вот вы дурачки, все эти состояния, на бумажках нарисованы, никто и никогда столько денег им не даст, не маску,не цукербергу,не кому либо другому
«Вы чё, на шаре живёте?»©️
Не, мысль-то неплохая, просто стиль повествования напомнил нетленку😎
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Фуфлопикапы делает, в твиттере банит неугодных, про полет на Марс привирает
Не знаю за что тебя минусонули, но Маск действительно в твиттере банит неугодных, а компания на аутсортинге у него израилься для банов. Думаю вы понимаете каких людей они банят, а потом Маск типа баны убирают публично и становится героем и защитником свободы слова.
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Ответ CooL-CooL
А что не так с Маском то?))
Наверное намекает на то, что Маск в последнее время комментирует каждое событие в политической арене
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Стыдно
За
Любимый
Клуб
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Есть ощущение, что у него с башкой беда... Столько агрессии в человеке. Впрочем, так ведь было ещё во времена его игроцкой карьеры.
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Когда 5 классники не поделили хлеб в школьной столовой
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Да кто его знает, может опять не повезёт ему)
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