Каррера вылетел с «Асколи» в Серию С. Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб в марте

Теги Спартак Асколи Д2 Италия Д3 Италия Феральписало Лекко Массимо Каррера Футбол

«Асколи» во главе с Массимо Карьерой вылетел в Серию С.

«Асколи» стал третьим с конца, набрав 41 очко. У «Бари» тоже 41 балл, но он финишировал на строчку выше из-за лучших результатов в очных встречах и теперь сыграет за право остаться в Серии Б.

Экс-тренер «Спартака» принял «Асколи» в начале марта. При нем у команды 3 победы, 4 ничьих и 2 поражения.

Серию Б также покинули «Феральписало» и «Лекко».

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12 комментариев
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Ну вообще говоря из 9 игр с аутсайдером только 2 поражения - провалом то честно говоря не назовешь
+60
-1
+59
Откровенно говоря он и принял команду в зоне вылета, жаль не получилось попасть в стыки
+17
-2
+15
Жаль, что так сложилось. Статистика-то не самая плохая у Карреры, но приподняться в таблице не удалось. Причём по пропущенным мячам Асколи на уровне Комо с Венецией примерно, но вот с забитыми совсем напряг.
+12
0
+12
Феральписало жаль, я так и не привык ставить правильно ударение
+2
-2
0
Мостовой:

https://pikabu.ru/story/otkuda_vzyalsya_mem_u_suka_6644748
+1
-1
0
А что вы хотели. Серия Б - это вам не РПЛ, тут конкуренция.
+1
-1
0
не хватило багажа Алейничева
+1
-1
0
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