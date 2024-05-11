Каррера вылетел с «Асколи» в Серию С. Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб в марте

«Асколи» во главе с Массимо Карьерой вылетел в Серию С.

«Асколи» стал третьим с конца, набрав 41 очко. У «Бари» тоже 41 балл, но он финишировал на строчку выше из-за лучших результатов в очных встречах и теперь сыграет за право остаться в Серии Б.

Экс-тренер «Спартака» принял «Асколи» в начале марта. При нем у команды 3 победы, 4 ничьих и 2 поражения.

Серию Б также покинули «Феральписало» и «Лекко».