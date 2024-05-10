Защитник «Интер Майами» Негри о Месси и Суаресе: «Безумие, как они понимают друг друга. Наблюдать за их игрой – одно удовольствие»

Франко Негри в восторге от игры Лионеля Месси и Луиса Суареса за «Интер Майами».

Ранее клуб из Флориды разгромил « » (6:2) в матче регулярного чемпионата.

В этой игре обновил рекорды : забил гол и сделал 5 результативных передач, 3 из которых – на . В активе уругвайца – хет-трик и голевой пас на Лео.

«Это безумие, как они понимают друг друга. Наблюдать за их игрой – одно удовольствие, а видеть их мотивированными для нас очень важно.

Если у нас будут такие игроки в такой форме и мы будем доверять им, это приведет к большим успехам», – сказал аргентиский защитник « ».