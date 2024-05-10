Защитник «Интер Майами» Негри о Месси и Суаресе: «Безумие, как они понимают друг друга. Наблюдать за их игрой – одно удовольствие»

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Луис Суарес Интер Майами Франко Негри Футбол

Франко Негри в восторге от игры Лионеля Месси и Луиса Суареса за «Интер Майами».

Ранее клуб из Флориды разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

В этой игре Лионель Месси обновил рекорды МЛС: забил гол и сделал 5 результативных передач, 3 из которых – на Луиса Суареса. В активе уругвайца – хет-трик и голевой пас на Лео. 

«Это безумие, как они понимают друг друга. Наблюдать за их игрой – одно удовольствие, а видеть их мотивированными для нас очень важно.

Если у нас будут такие игроки в такой форме и мы будем доверять им, это приведет к большим успехам», – сказал аргентиский защитник «Интер Майами».

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3 комментария
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А вот поэтому вы забываете о защите и пропускаете так много мячей
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Чрезмерная похвала как бисквитный торт-вроде сладко, вроде торт, но очень приторно и есть неприятно.
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Автор при написании текста принципиально отключает Т9❓🤔
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