Мостовой о Миранчуке в финале ЛЕ: «Глоток свежего воздуха для российского футбола. Хорошо бы, если бы еще вышел на поле»

Александр Мостовой отреагировал на выход «Аталанты» Алексея Миранчука в финал ЛЕ.

«Отлично, что Миранчук сыграет в финале . Можно сказать, что это глоток свежего воздуха для российского футбола.

Хорошо бы, если бы еще вышел на поле в финале. В последних играх ему опять перестали доверять. Его конкуренты стали забивать.

Когда выбор есть, всегда непросто. А выбор в «Аталанте» есть. Но уже здорово, что он будет в финале», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Вчера Аталанта» разгромила «Марсель» (3:0) во втором полуфинальном матче Лиги Европы (4:1 по сумме двух игр) и прошла в финал турнира, где сыграет с «Байером». Алексей Миранчук вышел на замену на 56-й минуте встречи.