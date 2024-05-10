Мостовой о Миранчуке в финале ЛЕ: «Глоток свежего воздуха для российского футбола. Хорошо бы, если бы еще вышел на поле»

Теги Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Александр Мостовой Алексей Миранчук Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой отреагировал на выход «Аталанты» Алексея Миранчука в финал ЛЕ.

«Отлично, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы. Можно сказать, что это глоток свежего воздуха для российского футбола.

Хорошо бы, если бы еще вышел на поле в финале. В последних играх ему опять перестали доверять. Его конкуренты стали забивать.

Когда выбор есть, всегда непросто. А выбор в «Аталанте» есть. Но уже здорово, что он будет в финале», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Вчера Аталанта» разгромила «Марсель» (3:0) во втором полуфинальном матче Лиги Европы (4:1 по сумме двух игр) и прошла в финал турнира, где сыграет с «Байером». Алексей Миранчук вышел на замену на 56-й минуте встречи.

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4 комментария
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Сам Царь то никогда в финалах такого ранга и уровня не играл...
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Помогите Даше вставить слово "чеканить" в камменты.💁‍♂️
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