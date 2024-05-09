Оренбург – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 12 мая

В воскресенье, 12 мая, сыграют Оренбург и Локомотив в 28 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Газовик».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Оренбург – Локомотив

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

Оренбург: все новости

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РПЛ 2023/2024: все новости

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Прогноз на матч Оренбург – Локомотив

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