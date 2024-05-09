Оренбург – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Оренбург и Локомотив в 28 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Газовик».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Оренбург – Локомотив
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Последние матчи Оренбург
- Оренбург – Крылья Советов : 2 – 1
- Ростов – Оренбург : 2 – 1
- Оренбург – Динамо : 1 – 2
- Зенит – Оренбург : 1 – 0
- Оренбург – Динамо : 2 – 4
Последние матчи Локомотив
- Локомотив – Ростов : 1 – 0
- Спартак – Локомотив : 3 – 2
- Пари НН – Локомотив : 2 – 3
- Рубин – Локомотив : 1 – 1
- Локомотив – ЦСКА : 3 – 3
Прогноз на матч Оренбург – Локомотив
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