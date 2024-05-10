Кроос о титуле Ла Лиги: «Совместить чемпионство с поражением «Барсы» было вдвойне здорово. При счете 2:1 в их пользу я собирался пойти домой, но меня уговорили остаться»
Тони Кросс поделился эмоциями от досрочного завоевания титула в Ла Лиге.
«Реал» стал чемпионом Испании в минувшие выходные после победы над «Кадисом» (3:0) и поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4), обеспечившего мадридцам трофей. Игроки «Реала» смотрели каталонское дерби в одной из лож на «Сантьяго Бернабеу».
«Мы выиграли свой матч, и когда «Барселона» повела со счетом 2:1, я собирался пойти домой, но все уговорили меня остаться. Через 5 минут они проигрывали 2:4. Мы ели хот-доги, не уходить было отличным решением.
Все это было просто безумием, потому что «Жирона» могла выйти вперед и со счетом 7:2. Мы немного отпраздновали, но не слишком.
Это снова ощущается как великое достижение. Однако сезон был настолько однозначным, что к концу осталось уже меньше эмоций.
Понятно, что я бы предпочел проживать этот момент не перед телевизором. Но это не имеет значения, совместить это с поражением «Барсы» было вдвойне здорово», – рассказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach Mal Luppen.
Все знают, что Барселона способна облажаться и потому досматривают матч
🤷♂️
Что касается якобы комплексов, как некоторые пишут, то Реал в этом сезоне упоминал Барсу разве что в контексте прямых противостояний, в отличие от самой Барсы, представители которой вместе с представителями Атлектико зачем-то провоцировали/поддерживали скандалы из-за матча Реала с другой командой.
И да, сомневаюсь, чтобы в обратной ситуации игроки Барсы загрустили бы со словами "Лучше бы мы взяли титул в следующем туре":))
Ну и напоследок напоминаю - в сезоне 2017-2018 игроки МанСити всю неделю до игры обещали взять титул, одержав победу над МЮ на своем поле. Добрая половина состава вне всяких сомнений повторяла, что "будет особенно приятно взять титул, разгромив принципиального соперника на глазах своих болельщиков":))
Но в тот вечер у Маура и Погба были свои планы на игру, и 2-0 после первого тайма превратились в итоговые 2-3:))
Я это к тому, что никто тогда не критиковал МС, несмотря на напускную браваду и самоуверенность, помноженные на уничижительные обороты в адрес соперника, а тут ироничные слова Крооса некоторых задели, словно лицемерное "сочувствие" было бы уместнее.
А проецируешь на других🤡
Да, да, новый Месси на подходе, конечно)
Это был уникальный случай, когда все звезды совпали
+ негрейровщина, чего уж там :))
Не благодарите