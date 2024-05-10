Кроос о титуле Ла Лиги: «Совместить чемпионство с поражением «Барсы» было вдвойне здорово. При счете 2:1 в их пользу я собирался пойти домой, но меня уговорили остаться»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Сантьяго Бернабеу Жирона Футбол

Тони Кросс поделился эмоциями от досрочного завоевания титула в Ла Лиге.

«Реал» стал чемпионом Испании в минувшие выходные после победы над «Кадисом» (3:0) и поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4), обеспечившего мадридцам трофей. Игроки «Реала» смотрели каталонское дерби в одной из лож на «Сантьяго Бернабеу».

«Мы выиграли свой матч, и когда «Барселона» повела со счетом 2:1, я собирался пойти домой, но все уговорили меня остаться. Через 5 минут они проигрывали 2:4. Мы ели хот-доги, не уходить было отличным решением.

Все это было просто безумием, потому что «Жирона» могла выйти вперед и со счетом 7:2. Мы немного отпраздновали, но не слишком.

Это снова ощущается как великое достижение. Однако сезон был настолько однозначным, что к концу осталось уже меньше эмоций.

Понятно, что я бы предпочел проживать этот момент не перед телевизором. Но это не имеет значения, совместить это с поражением «Барсы» было вдвойне здорово», – рассказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach Mal Luppen.

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31 комментарий
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Все знают, что Мадрид способен отыграться и потому досматривают матч

Все знают, что Барселона способна облажаться и потому досматривают матч

🤷‍♂️
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Хааа!) Кроос тот еще тролль!) Умеет ранить хрупкие сине-гранатовые сердца...
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Строго говоря, Кроос радовался титулу Реала, который мог случиться при потере Барсой очков - так что смысл досмотреть игру был.

Что касается якобы комплексов, как некоторые пишут, то Реал в этом сезоне упоминал Барсу разве что в контексте прямых противостояний, в отличие от самой Барсы, представители которой вместе с представителями Атлектико зачем-то провоцировали/поддерживали скандалы из-за матча Реала с другой командой.
И да, сомневаюсь, чтобы в обратной ситуации игроки Барсы загрустили бы со словами "Лучше бы мы взяли титул в следующем туре":))

Ну и напоследок напоминаю - в сезоне 2017-2018 игроки МанСити всю неделю до игры обещали взять титул, одержав победу над МЮ на своем поле. Добрая половина состава вне всяких сомнений повторяла, что "будет особенно приятно взять титул, разгромив принципиального соперника на глазах своих болельщиков":))
Но в тот вечер у Маура и Погба были свои планы на игру, и 2-0 после первого тайма превратились в итоговые 2-3:))
Я это к тому, что никто тогда не критиковал МС, несмотря на напускную браваду и самоуверенность, помноженные на уничижительные обороты в адрес соперника, а тут ироничные слова Крооса некоторых задели, словно лицемерное "сочувствие" было бы уместнее.
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+9
Ответ Black Phoenix
Барсе не привыкать сливать матчи и демонстрировать бессистемность, безвольность и отсутствие креатива на поле. Девяностые и Ривалдо не дадут соврать. История гласит, что БЧК суждено снова опуститься с топового статуса в разряд середняка.
И история помнит возрождение Барсы Когда Барса возила Галатикос деда Фло Всё циклично И юные таланты растут
+17
-13
+4
Ответ Black Phoenix
Барсе не привыкать сливать матчи и демонстрировать бессистемность, безвольность и отсутствие креатива на поле. Девяностые и Ривалдо не дадут соврать. История гласит, что БЧК суждено снова опуститься с топового статуса в разряд середняка.
Да история много чего помнит. Вопрос что вспоминать?
+4
-1
+3
Ответ Этот Райола хочет денег
Хааа!) Кроос тот еще тролль!) Умеет ранить хрупкие сине-гранатовые сердца...
Я даже не думал, что у него есть такие задатки. Интеллектуальный трешток🤭
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Ответ Parce
Сливочные комплексы
Это просто забавная история , комплексы у тебя.
+3
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Первый каталонский не подвел 👍
+7
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Ответ Parce
Продолжайте себя убеждать, у вас хорошо получается
Убеждаешь ты себя
А проецируешь на других🤡
+1
0
+1
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Зачем тебе такие подробности, Бен? Ты чего?
+2
-2
0
Ответ belikovda.90
И история помнит возрождение Барсы Когда Барса возила Галатикос деда Фло Всё циклично И юные таланты растут
Мечтайте
Да, да, новый Месси на подходе, конечно)
Это был уникальный случай, когда все звезды совпали
+ негрейровщина, чего уж там :))
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Ответ belikovda.90
Горит до сих пор В прошлом сезоне же Тони слил Ла Лигу уже в феврале, как обычно
🧯🧯🧯🧯
Не благодарите
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Ответ Benjamin
Комплексы такие комплексы, не зря мы реал возили как могли в свое время, да и будем возить уже скоро, благо молодежь в Барсе растет отменная 👍
😂😂
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