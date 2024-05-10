Кроос о титуле Ла Лиги: «Совместить чемпионство с поражением «Барсы» было вдвойне здорово. При счете 2:1 в их пользу я собирался пойти домой, но меня уговорили остаться»

Тони Кросс поделился эмоциями от досрочного завоевания титула в Ла Лиге.

«Реал» стал чемпионом в минувшие выходные после победы над «Кадисом» (3:0) и поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4), обеспечившего мадридцам трофей. Игроки «Реала» смотрели каталонское дерби в одной из лож на « ».

«Мы выиграли свой матч, и когда « » повела со счетом 2:1, я собирался пойти домой, но все уговорили меня остаться. Через 5 минут они проигрывали 2:4. Мы ели хот-доги, не уходить было отличным решением.

Все это было просто безумием, потому что « » могла выйти вперед и со счетом 7:2. Мы немного отпраздновали, но не слишком.

Это снова ощущается как великое достижение. Однако сезон был настолько однозначным, что к концу осталось уже меньше эмоций.

Понятно, что я бы предпочел проживать этот момент не перед телевизором. Но это не имеет значения, совместить это с поражением «Барсы» было вдвойне здорово», – рассказал полузащитник « » в подкасте Einfach Mal Luppen.