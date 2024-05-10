Мбаппе поблагодарил ультрас «ПСЖ» на встрече: «Эмоции и атмосферу хочу помнить больше, чем голы. Может, когда-то мы опять встретится, кто знает»

Стало известно, что Килиан Мбаппе сказал на встрече с ультрас «ПСЖ».

«Я хотел поблагодарить вас. Все еще не закончилось, потому что впереди финал [Кубка Франции против «Лиона»].

Мне было важно поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня и моей семьи. Для моей семьи, не только со спортивной, но и с человеческой стороны. Для меня было важно вернуться сюда, в Париж. Чтобы вырасти как игроку и как человеку.

Эмоции, вся атмосфера. Это то, что я хочу помнить больше, чем голы. Мне повезло быть частью этого клуба. Я не думаю, что люди действительно понимают, что значит играть за «ПСЖ». На протяжении семи лет мне посчастливилось наслаждаться каждым моментом.

Были и хорошие, и плохие моменты. У меня всегда было чувство гордости. Хочу сказать вам спасибо, а также пожелать удачи и всего наилучшего в будущем. Для вас и ваших семей. Кто знает, может быть, когда-нибудь мы снова встретимся. Но в любом случае, спасибо вам большое!» – сказал француз, уходящий из «ПСЖ».