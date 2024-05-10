Мбаппе поблагодарил ультрас «ПСЖ» на встрече: «Эмоции и атмосферу хочу помнить больше, чем голы. Может, когда-то мы опять встретится, кто знает»

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Килиан Мбаппе Футбол

Стало известно, что Килиан Мбаппе сказал на встрече с ультрас «ПСЖ».

«Я хотел поблагодарить вас. Все еще не закончилось, потому что впереди финал [Кубка Франции против «Лиона»].

Мне было важно поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня и моей семьи. Для моей семьи, не только со спортивной, но и с человеческой стороны. Для меня было важно вернуться сюда, в Париж. Чтобы вырасти как игроку и как человеку.

Эмоции, вся атмосфера. Это то, что я хочу помнить больше, чем голы. Мне повезло быть частью этого клуба. Я не думаю, что люди действительно понимают, что значит играть за «ПСЖ». На протяжении семи лет мне посчастливилось наслаждаться каждым моментом.

Были и хорошие, и плохие моменты. У меня всегда было чувство гордости. Хочу сказать вам спасибо, а также пожелать удачи и всего наилучшего в будущем. Для вас и ваших семей. Кто знает, может быть, когда-нибудь мы снова встретимся. Но в любом случае, спасибо вам большое!» – сказал француз, уходящий из «ПСЖ».

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11 комментариев
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Встретитесь да... Когда «Реал» в очередной раз «ПСЖ» вышибать из ЛЧ будет
+16
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+13
Вот и нафига удерживали его в ПСЖ? Только время потеряли. И игроку подосрали.
+10
-1
+9
Странные у ПСЖ ультрас. Очень странные
+9
-3
+6
Ответ Gelious
Вот и нафига удерживали его в ПСЖ? Только время потеряли. И игроку подосрали.
да он то и не против был
+2
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+2
Если завтра Аль Хелаифи предложит 500 млн. €, то новая встреча состоится обязательно.
+2
-1
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если завтра Аль Хелаифи предложит 500 млн. €, то новая встреча состоится обязательно.
уже нет, это очевидно)
+1
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Как думаете, Челси или МЮ?
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Молодец, всё правильно сделал - сам лично встретился с болелами: даже не припомню кого из великих футболистов, сделавших подобное👏👏👏
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Давно пора, черепаха. Не выделывался, ушел бы пару лет назад, глядишь уже и ушастого бы взял и чем черт не шутит, ЗМ завоевал.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Как думаете, Челси или МЮ?
В Спартак вместо Промеса.
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