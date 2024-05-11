Журналист Риоло об объявлении Мбаппе об уходе: «Он похож на политика. Все просчитано, не хватает искренности»

Даниэль Риоло раскритиковал объявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ».

Ранее французский нападающий сообщил о своем решении покинуть французский клуб в видеоролике в социальных сетях.

«У меня такое впечатление, что хочет привнести в футбол все новое, что есть в нашем обществе.

Я просто не могу, не понимаю этого. Сделать это в своих соцсетях, контролируя каждое слово, вплоть до запятой... Как отличник в классе, каждое слово взвешено. Когда у него берут живые интервью, он отлично справляется. Он умный мальчик, который хорошо изъясняется.

Зачем так усложнять, в конце концов, быть таким неискренним, подготовившись заранее? Он похож на политика. Мне это не понравилось... форма, в которой это было сделано. Все просчитано, не хватает искренности.

Дай достойное интервью СМИ, пусть будет живой обмен! У него его не было», – заявил французский журналист в эфире RMC Sport.

«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»