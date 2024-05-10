Чемпионат Франции. «Брест» примет «Реймс», «Гавр» в гостях у «Ниццы», «ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в воскресенье
33-й тур чемпионата Франции стартует в пятницу двумя матчами.
Сегодня «Брест» примет «Реймс», а «Ницца» сыграет против «Гавра».
В субботу, 12 мая, «Клермон» примет «Лион», «ПСЖ» сыграет с «Тулузой», «Страсбур» встретится с «Метцем», «Ренн» сыграет с «Лансом», «Марсель» примет «Лорьян», «Нант» сыграет с «Лиллем», а «Монако» отправится в гости к «Монпелье».
Чемпионат Франции
33-й тур
- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 12 мая, 22.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 12 мая, 22.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 12 мая, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 12 мая, 22.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 12 мая, 22.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 12 мая, 22.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 12 мая, 22.00, «Ля Мено»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.