Чемпионат Франции. «Брест» примет «Реймс», «Гавр» в гостях у «Ниццы», «ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в воскресенье

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33-й тур чемпионата Франции стартует в пятницу двумя матчами.

Сегодня «Брест» примет «Реймс», а «Ницца» сыграет против «Гавра».

В субботу, 12 мая, «Клермон» примет «Лион», «ПСЖ» сыграет с «Тулузой», «Страсбур» встретится с «Метцем», «Ренн» сыграет с «Лансом», «Марсель» примет «Лорьян», «Нант» сыграет с «Лиллем», а «Монако» отправится в гости к «Монпелье».

Чемпионат Франции

33-й тур

Брест – Реймс
Дата проведения
10 мая, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Гавр
Дата проведения
10 мая, 22.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Ланс
Дата проведения
12 мая, 22.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Лорьян
Дата проведения
12 мая, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Тулуза
Дата проведения
12 мая, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Лион
Дата проведения
12 мая, 22.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Лилль
Дата проведения
12 мая, 22.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Монако
Дата проведения
12 мая, 22.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Страсбур – Метц
Дата проведения
12 мая, 22.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

1 комментарий
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