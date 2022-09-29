Карпин об 1:3 с «Ахматом»: «Игра плюс‑минус равная, можно лучше. Ребята жалуются, что поле мягкое, но это не отговорка»

Тренер «Ростова» прокомментировал поражение от (1:3).

– Игра была плюс‑минус равная, удалось даже забить.

Да, оборонялись где‑то больше, зато все нормально сыграли. Линия обороны – 21 год, наверное, средний возраст, дали время сыграть.

– Если абстрагироваться от результата, содержанием игры довольны?

– Понятно, что можно лучше. Ребята жалуются, что поле очень мягкое, ноги у всех забились, но это не отговорка, для обеих команд оно одинаковое.

Что‑то получилось, что‑то нет, в целом нормально, – сказал Карпин.

«Ростов» проиграл впервые в сезоне – «Ахмату». У команды Карпина прервалась серия из 12 матчей