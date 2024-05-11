Сторожук об отставке Ивича: «В «Краснодаре» хотят видеть стилистически немного другой футбол, хотя результат был. Но стереотип в отношении Галицкого неверен – неправда, что клубу не нужны трофеи» 

Александр Сторожук высказался об отставке Владимира Ивича из «Краснодара» в марте.

— Я хочу узнать у вас мнение о таком стереотипе, который есть вокруг Галицкого: он настолько требователен по части стиля игры, не приемлет отхода от комбинационного футбола, и для него это важнее трофеев. Многие считают, что он поэтому и уволил Ивича, что тот пытался добиваться результата за счет более прагматичной тактики.

— Нет, все это слухи и чьи-то домыслы. Все это неправда. Все время идет борьба. И все прекрасно понимают, что «Краснодар» хочет выиграть. Но пока не получается. К сожалению, поражение от «Ахмата» (0:1) в последнем матче усложнило эту задачу. Но неправда, что клубу не нужны трофеи.

— То есть не догматик по части стиля игры?

— Нет, все эти разговоры о нем — неправда. Любой уважающий себя футбольный человек, будь то руководитель, тренер или игрок, всегда должен бороться за самые высокие места.

— То есть увольнение Ивича не связано со стилем игры?

— Со стилем, скорее всего, тоже. Но точно не только с ним. Как я знаю изнутри, в «Краснодаре» хотят видеть стилистически немного другой футбол. Хотя результат у был.

Мне сложно говорить о том, что там произошло у них, поскольку я уже полтора года не работаю в « ». Но тот стереотип, который вы озвучили в отношении Галицкого, неверен. Все гораздо сложнее.

— Верите, что «Краснодар», если не в этом сезоне, то в ближайшие годы станет чемпионом или хотя бы выиграет Кубок России?

— Я этого очень хочу. В этом году очень близко все, но такие осечки, как с «Ахматом», очень сильно ослабляют позиции команды. Но шансы есть, они близки, так что будем смотреть, как все повернется в последних турах, – сказал главный тренер тульского «Арсенала».