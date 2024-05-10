«Комо» вышел в Серию А и сыграет там впервые с 2003 года. «Сампдория» Пирло и «Венеция» Ваноли попали в плей-офф за выход в высший дивизион

Теги Палермо Сампдория Андреа Пирло серия А Италия Брешия Д2 Италия Венеция Кремонезе Комо Катандзаро Паоло Ваноли Футбол

Завершился чемпионат в Серии Б.

Вторую прямую путевку в Серию А получил «Комо», который сыграет в высшем итальянском дивизионе впервые с 2003 года. Ранее повышение досрочно заработала «Парма», ставшая чемпионом в Серии Б.

Команды с 3-го по 8-е место сыграют в плей-офф за выход в Серию А. В их число вошли «Венеция», которую тренирует Паоло Ваноли, «Кремонезе», «Катандзаро», «Палермо», «Сампдория» Андреа Пирло и «Брешия».

Венеция» и «Кремонезе» стартуют в плей-офф с полуфинала, остальные четыре команды – с четвертьфинала.

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18 комментариев
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Комо по идее любимый клуб Вечернего Соловьева. Как ни порадоваться за команду главного патриота.
+50
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+49
Ответ <Inter>
Комо Фабрегаса в серии А
Комо Соловьева . Так правильнее
+12
-2
+10
Рад в первую очередь за Парму. В своё время за неё играло много отличных футболистов, да и клуб выигрывал еврокубки. Ну и конечно за Сампдорию тоже.
+7
0
+7
Владимир Соловьев мог бы смотреть игру с территории своей дачи, которую у него отобрали😂
+7
-1
+6
Комо Фабрегаса в серии А
+4
-1
+3
Ответ Николай Бойко
Удачи "Сампадории"!
Да, без сумашедшего Дженоа-Сампдория сериал чуть теряет )
+4
-1
+3
Милан Интер, Монца, Аталанта, плюс Комо.

У жителей Милана прям почти Лондон на минималках
+3
0
+3
Удачи "Сампадории"!
+3
-1
+2
за Катандзаро 👍
+1
0
+1
Венеция разве не Черышева?
+1
0
+1
Люблю Комо, там всегда красиво, спокойно. В ясную погоду красивые очертания Альп …
Стадион маленький, уютный. Отличный выезд для болельщиков Милана. Тем более там ехать то час всего на «собаке» ))
+2
-1
+1
Совсем не помню Комо в серии А
0
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Наконец-то Комо вышли из комы за эти годы
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Ответ Николай Бойко
Удачи "Сампадории"!
И «Венции». С детства за нее
+1
-1
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Ответ Николай Бойко
Удачи "Сампадории"!
👍🤝
+1
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0
А это не у Комо постоянно стадион топило в начале 00-х?
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Ответ Shumi-jr
Да, без сумашедшего Дженоа-Сампдория сериал чуть теряет )
Палермо Наполи тоже было бы неплохо
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0
Ответ artem21
Комо по идее любимый клуб Вечернего Соловьева. Как ни порадоваться за команду главного патриота.
пересмотрел спецом баттл Уткина с ним. спасибо Василий, что словом размазал эту мерзость.
+1
-1
0
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