«Комо» вышел в Серию А и сыграет там впервые с 2003 года. «Сампдория» Пирло и «Венеция» Ваноли попали в плей-офф за выход в высший дивизион

Завершился чемпионат в Серии Б.

Вторую прямую путевку в Серию А получил «Комо», который сыграет в высшем итальянском дивизионе впервые с 2003 года. Ранее повышение досрочно заработала «Парма», ставшая чемпионом в Серии Б.

Команды с 3-го по 8-е место сыграют в плей-офф за выход в Серию А. В их число вошли «Венеция», которую тренирует Паоло Ваноли, «Кремонезе», «Катандзаро», «Палермо», «Сампдория» Андреа Пирло и «Брешия».

Венеция» и «Кремонезе» стартуют в плей-офф с полуфинала, остальные четыре команды – с четвертьфинала.