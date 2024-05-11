Соболев о 9 голах в 11 матчах с «Динамо»: «Скорее стечение обстоятельств. «Краснодару» я забил даже больше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался о высокой результативности против «Динамо».

– 9 голов в 11 матчах за «Спартак» против динамовцев – по-настоящему впечатляющая статистика. У тебя есть ответ, почему так достается именно бело-голубым?

– Дерби – это всегда особенные матчи. Не важно, с кем именно из московских клубов. И отличаться в таких играх очень приятно. Когда на трибунах много болельщиков, вокруг ажиотаж. То есть ощущается, что это действительно большой матч. И дополнительная ответственность мне лично только помогает. Ответственность перед публикой, руководством, перед самим собой.

Ну, а то, что забил так много именно «Динамо», – скорее стечение обстоятельств. Кстати, «Краснодару», с которым мы играем в следующем туре, я забил за всю карьеру даже больше, – сказал форвард «Спартака».

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