Антони сделал татуировку во всю спину – празднование своего победного гола за «Аякс» «Фейеноорду»

Антони набил татуировку с собственным празднованием гола за «Аякс».

Полузащитник « » поделился фотографией с новой татуировкой в инстаграме. Изображение занимает всю спину футболиста.

Момент празднования случился после гола бразильца в матче за « » против « » (3:2) в марте 2022 года. Тогда Антони принес своей команде победу, забив на 86-й минуте.

Фото: инстаграм brunolopes.tattoo

Антони перешел в «МЮ» из «Аякса» за 95+5 млн евро в 2022 году. В этом сезоне АПЛ вингер забил один гол и отдал один результативный пас за 28 матчей.