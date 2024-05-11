Антони сделал татуировку во всю спину – празднование своего победного гола за «Аякс» «Фейеноорду»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд премьер-лига Англия соцсети стиль Антони Футбол

Антони набил татуировку с собственным празднованием гола за «Аякс».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился фотографией с новой татуировкой в инстаграме. Изображение занимает всю спину футболиста.

Момент празднования случился после гола бразильца в матче за «Аякс» против «Фейеноорда» (3:2) в марте 2022 года. Тогда Антони принес своей команде победу, забив на 86-й минуте.

Фото: инстаграм brunolopes.tattoo

Антони перешел в «МЮ» из «Аякса» за 95+5 млн евро в 2022 году. В этом сезоне АПЛ вингер забил один гол и отдал один результативный пас за 28 матчей.

27 комментариев
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У меня на всю спину +- такая же татуха набита — с трофеями «МЮ» в этом сезоне
+45
-1
+44
В этой новости прекрасно всё: форвард с двумя очками за сезон набивает татуировку с изображением того, как он празднует гол за свою прошлую команду на всю спину
+21
0
+21
Господи , когда уже спиннер будет продан
+14
-1
+13
Ответ Александр Борисов
Господи , когда уже спиннер будет продан
Кому он нужен? 1+1 за сезон даже защитники больше делают). Даже у вратарей статистика лучше будет.
+8
-1
+7
Люди, которые так уродуют себя, психологически нездоровы.
+8
-2
+6
Запечатлил вершину своей карьеры
+6
0
+6
Ответ Никита Волков
У меня на всю спину +- такая же татуха набита — с трофеями «МЮ» в этом сезоне
Смотри если чудом зацепят кубок Англии в финале, будешь тогда набивать этот самовар на всю спину 😁
+4
0
+4
Тяжелый случай...
+4
0
+4
А вообще, если бы у меня была стата Антони, я бы постеснялся в инет выходить, не то что публиковать свои партаки. Юнайтед сгнил напрочь. Пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
+4
0
+4
Эго у парня шире спины
+4
0
+4
Молодец, важное дело сделал
+4
-1
+3
На празднование над Ковентри место оставь!
+3
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та ту
+2
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+2
Какой же он самолюбивый Нарцисс.
+1
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+1
Ответ Руслан Узденов
Люди, которые так уродуют себя, психологически нездоровы.
Почему?
Смотри, как могу: "люди, которые отращивают бороду, психически нездоровы". Ну и что, что без аргументов ¯⁠⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
+1
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Куда интересно он гол Бернли набьет-то теперь.

Хотя тут есть пара интересных вариантов)))
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новости с тэгом "МЮ", которые мы заслужили
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🤦🏼‍♂️
Как за такое чудо, можно было выложить 100 мио?

"Человек может уехать из деревни, но деревня из человека никогда".
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На лбу ему надо набить тату за "рекорд" : 100 лямов за один гол и ассист .. Хе .. 🤭
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Да ну, ничего не понятно, надо было схематический разбор момента колоть
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У него наверное и на заставке телефона стоит своя фотография
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блин, надо же набить себя на спине, да еще и с татуировками на руках) чудик
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доктор, это нормально?
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+5 к скиллу (нет)
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Лерой Сане ставит лайк этому клоуну
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