Антони сделал татуировку во всю спину – празднование своего победного гола за «Аякс» «Фейеноорду»
Антони набил татуировку с собственным празднованием гола за «Аякс».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился фотографией с новой татуировкой в инстаграме. Изображение занимает всю спину футболиста.
Момент празднования случился после гола бразильца в матче за «Аякс» против «Фейеноорда» (3:2) в марте 2022 года. Тогда Антони принес своей команде победу, забив на 86-й минуте.
Фото: инстаграм brunolopes.tattoo
Антони перешел в «МЮ» из «Аякса» за 95+5 млн евро в 2022 году. В этом сезоне АПЛ вингер забил один гол и отдал один результативный пас за 28 матчей.
Смотри, как могу: "люди, которые отращивают бороду, психически нездоровы". Ну и что, что без аргументов ¯_(ツ)_/¯
Хотя тут есть пара интересных вариантов)))
Как за такое чудо, можно было выложить 100 мио?
"Человек может уехать из деревни, но деревня из человека никогда".