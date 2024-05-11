«Боруссия» пока не ведет переговоры с Терзичем о продлении. Боссам нравятся некоторые аспекты работы тренера, но их не устраивает 5-е место в Бундеслиге

«Боруссия» не начинала переговоры о продлении контракта с Эдином Терзичем.

Действующее соглашение главного тренера рассчитано до лета 2025 года. Несмотря на выход в финал Лиги чемпионов, в настоящее время руководство дортмундского клуба не планирует обсуждать его продление. Переговоры начнутся не ранее первой половины следующего сезона.

Планируется, что проведет с командой летнюю предсезонную подготовку. Боссы « » впечатлены некоторыми аспектами работы 41-летнего специалиста, в частности, его самоотдачей, правильными решениями в вопросах внутренней иерархии, серьезными успехами в матчах с топ-клубами, тактическим прогрессом.

Вместе с тем их не устраивает положение дел в Бундеслиге, где команда сейчас занимает пятое место, сообщает Sky Sport Deutschland.