«Боруссия» пока не ведет переговоры с Терзичем о продлении. Боссам нравятся некоторые аспекты работы тренера, но их не устраивает 5-е место в Бундеслиге

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» не начинала переговоры о продлении контракта с Эдином Терзичем.

Действующее соглашение главного тренера рассчитано до лета 2025 года. Несмотря на выход в финал Лиги чемпионов, в настоящее время руководство дортмундского клуба не планирует обсуждать его продление. Переговоры начнутся не ранее первой половины следующего сезона.

Планируется, что Терзич проведет с командой летнюю предсезонную подготовку. Боссы «Боруссии» впечатлены некоторыми аспектами работы 41-летнего специалиста, в частности, его самоотдачей, правильными решениями в вопросах внутренней иерархии, серьезными успехами в матчах с топ-клубами, тактическим прогрессом.

Вместе с тем их не устраивает положение дел в Бундеслиге, где команда сейчас занимает пятое место, сообщает Sky Sport Deutschland.

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11 комментариев
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Финал ЛЧ - весомее титула чемпиона Бундеслиги, особенно при таком аномальном Байере Алонсо. Терзичу в идеале продемонстрировать в следующем году стабильность в чемпионате и достойно выступить в еврокубках. 2024/25 сезон решающий для Эдина, чтобы на деле доказать профпригодность.
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Ответ Gelious
Справедливости ради, там такая сетка. И то не без везения. Или вы считаете, что это стандарт теперь, и в следующем сезоне Боруссия метит в финал вновь?
Я считаю это большим успехом для Боруссии.
Стандартом финал ЛЧ не является ни для одной команды.
А "такая сетка" была для половины команд-участниц.
+8
-1
+7
Некоторый аспект в виде финала ЛЧ
+6
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+5
Шалимов и Юран свободны.
+3
0
+3
Ответ Black Phoenix
Финал ЛЧ - весомее титула чемпиона Бундеслиги, особенно при таком аномальном Байере Алонсо. Терзичу в идеале продемонстрировать в следующем году стабильность в чемпионате и достойно выступить в еврокубках. 2024/25 сезон решающий для Эдина, чтобы на деле доказать профпригодность.
Да пока не очень понятно, откуда возьмётся стабильность в чемпионате.
Алсо, финал ЛЧ, конечно, весомее тарелки Бундеслиги, но гораздо случайнее (не учитывая "Реал", конечно).
Поэтому не хотелось бы, чтобы аспект в виде даже победы в ЛЧ затмевал остальное.
PS Надеюсь ошибиться.
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Вот бы боссы Челси и МЮ так же трезво смотрели на вещи..
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Почему бы Дортмунду не стать топ клубом. Вот что мешает ? 90 тысяч зрителей постоянно поддерживают, стадион современный. Нужно не быть вторым Порту, а удерживать топов и наоборот покупать звёзд. Чем они хуже Баварии…. Им бы условный шейх как в Сити и стали бы грандом
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Ответ Gelious
Справедливости ради, там такая сетка. И то не без везения. Или вы считаете, что это стандарт теперь, и в следующем сезоне Боруссия метит в финал вновь?
ага, сетка такая. начиная с группы
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Ответ Gelious
Справедливости ради, там такая сетка. И то не без везения. Или вы считаете, что это стандарт теперь, и в следующем сезоне Боруссия метит в финал вновь?
"Сетка", конкуренты в "плохой форме" и прочее - это всё никому не интересные отмазы. В истории остаётся результат.
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