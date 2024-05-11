Осинькин о 0:2 от «Ахмата»: «Крылья» очень хотели победить, но что есть, то есть»
Игорь Осинькин оценил поражение от «Ахмата» (0:2) в Мир РПЛ.
«Первый раз за весну мы попали на команду, которая эшелонированно и глубоко обороняется. Конечно, ожидали такой игры и хотели найти какие-то преимущества в таком расположении соперника.
В целом первый тайм, считаю, был достаточно хорошим и интересным с нашей стороны в плане того, как мы планировали играть. Ну кроме, конечно, самых последних штрихов, финишных, мы что-то создавали, но хотелось бы большего. Тут нам, исходя из такой контратакующей манеры соперника, надо было очень внимательнее быть, но какие-то у нас ошибки индивидуальные – больше про первый гол говорю. Потому что второй гол – стали структуру терять.
Мы стали слишком раскрываться. И отсюда еще одна цепь ошибок индивидуальных, в том числе без момента совершенно, которые привели к голу. И, наверное, уже по факту закончили игру.
Мы пытались вернуться, наверное, начали создавать моменты. Но соперник смог паузами определенными и заменами этот порыв наш сбить. Мы очень хотели победить. Но что есть, то есть», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
После 28 матчей самарцы занимают в таблице 6-е место.