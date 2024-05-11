Караваев о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» может проиграть только сам себе, когда собран и на пике. Сейчас нужно собраться»

Вячеслав Караваев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко. Занимающие второе и третье место «Краснодар» и «Динамо» имеют по 50 очков. Завтра сине-бело-голубые примут дома ЦСКА.



– Столь острая чемпионская гонка непривычна для «Зенита». Это нервирует?



– Я бы так не сказал. Команда у нас опытная, сейчас нужно не нервничать, а, наоборот, собраться.



– Главные проблемы команды сейчас связаны с физическим или психологическим состоянием? Чего больше не хватает – ​скоростей или эмоций?



– Не знаю. Все бьются, стараются, бегают, но что-то не получается.



– Есть мнение, что проиграть чемпионство «Зенит» может только самому себе. Иными словами, если команда в порядке, обогнать ее невозможно, поскольку она самая сильная в России. Вы согласны с этим утверждением?



– мы собраны, сконцентрированы и находимся на пике своей физической готовности, тогда, действительно, мы можем проиграть только сами себе, – сказал защитник « ».