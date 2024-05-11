Караваев о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» может проиграть только сам себе, когда собран и на пике. Сейчас нужно собраться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Вячеслав Караваев Футбол

Вячеслав Караваев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко. Занимающие второе и третье место «Краснодар» и «Динамо» имеют по 50 очков. Завтра сине-бело-голубые примут дома ЦСКА.

– Столь острая чемпионская гонка непривычна для «Зенита». Это нервирует?

– Я бы так не сказал. Команда у нас опытная, сейчас нужно не нервничать, а, наоборот, собраться.

– Главные проблемы команды сейчас связаны с физическим или психологическим состоянием? Чего больше не хватает – ​скоростей или эмоций?

– Не знаю. Все бьются, стараются, бегают, но что-то не получается.

– Есть мнение, что проиграть чемпионство «Зенит» может только самому себе. Иными словами, если команда в порядке, обогнать ее невозможно, поскольку она самая сильная в России. Вы согласны с этим утверждением?

– Если мы собраны, сконцентрированы и находимся на пике своей физической готовности, тогда, действительно, мы можем проиграть только сами себе, – сказал защитник «Зенита».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А ещё поменяйте трактовки судейских решений))) Сколько можно уже топить Зенит? Уже все смеются про админресурс... Если Зенит станет чемпионом, то это точно будет гордость Ленинграда!!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий