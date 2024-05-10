«Барса» твердо намерена подписать Нико Уильямса. В клубе хотят подтолкнуть некоторых игроков к уходу с помощью этого трансфера
«Барселона» твердо намерена подписать контракт с Нико Уильямсом из «Атлетика».
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб рассматривает варианты оформления трансфера 21-летнего полузащитника уже в летнее трансферное окно, а не в 2025 году, как сообщалось ранее. Отступные – 50 млн евро.
С помощью этого трансфера в «Барселоне» надеются не только укрепить состав, но и увеличить конкуренцию в команде и «послать сигнал» некоторым игрокам группы атаки, чтобы им было легче уйти из клуба.
Тем не менее на данный момент экономические проблемы «блауграны» не решены. Кроме того, в первую очередь каталонцы хотят подписать опорного полузащитника.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 28 матчей за «Атлетик», забил 4 гола и сделал 10 результативных передач.