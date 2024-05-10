«Барса» твердо намерена подписать Нико Уильямса. В клубе хотят подтолкнуть некоторых игроков к уходу с помощью этого трансфера

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

«Барселона» твердо намерена подписать контракт с Нико Уильямсом из «Атлетика».

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб рассматривает варианты оформления трансфера 21-летнего полузащитника уже в летнее трансферное окно, а не в 2025 году, как сообщалось ранее. Отступные – 50 млн евро.

С помощью этого трансфера в «Барселоне» надеются не только укрепить состав, но и увеличить конкуренцию в команде и «послать сигнал» некоторым игрокам группы атаки, чтобы им было легче уйти из клуба.

Тем не менее на данный момент экономические проблемы «блауграны» не решены. Кроме того, в первую очередь каталонцы хотят подписать опорного полузащитника.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 28 матчей за «Атлетик», забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 

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29 комментариев
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Ответ Filipp Gorski
Надеюсь Нико повторит путь своего брата и будет всю карьеру защищать цвета Бильбао ❤️
Не будет. Он футболист выше классом, чем брат. Если его не заберет Барса, то заберет АПЛ.
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Ответ a2wai
Источник — Diario Sport)))
Диарея одним словом.
+8
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+7
Источник — Diario Sport)))
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Ответ samatzakirzyanov
Так если Рафинью за 100 заберут, то легко можно 50 потратить.
Ага, за 200 :)))
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Жесткий ответ на переход Мбаппе в Реале)
+5
-2
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Нико силён и был бы неплохим трансфером
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Типичный бчк, относится к игрокам как к мусору. Святость контракта ничего не значит для каталонских нищуков
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Современная Барса и твердо это несовместимые понятия. Скорее, Барса жидко намерена
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Интересно, когда им скажут реальную сумму отступных?
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знающие, поясните мне пожалуйста, чем он лучше Рафиньи?
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Ответ a2wai
Источник — Diario Sport)))
Довольно близкая к Барсе кстати, собственно газета и выходит в Барселоне, неудивительно.
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Ответ Muga Gappaev
Нико силён и был бы неплохим трансфером
И в чем он силен? Скоростной, но техника как у Феррана. Тем более 50-60 отдавать в кризисные времена просто тупо
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Хороший футболист, но какой-то малозабивной для вингера Барселоны.
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Ответ samatzakirzyanov
Так если Рафинью за 100 заберут, то легко можно 50 потратить.
Вот бы увидеть лица тех клоунов которые вместо Нико за 50 млн предпочтут максимально среднего бразила за 100)
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Ответ ernar11
Надеюсь утка, потому что в первую очередь надо подписывать опорника
Да подпишут опорника, 100%. Либо Киммиха, либо Субименди зацепят. Там же Рафинью на трансфер выставили, за 100 может получиться продать. Тогда Барса сможет себе позволить и Нико, и Киммиха/Субименди(одного из них), и Хави Симонса в аренду.
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Надеюсь Нико повторит путь своего брата и будет всю карьеру защищать цвета Бильбао ❤️
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Ответ Madhamish
Не будет. Он футболист выше классом, чем брат. Если его не заберет Барса, то заберет АПЛ.
Это не зависит от класса. Это зависит от личной преданности игрока.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Очередной Дембеле. Зачем Барсе контратакующий бегунок, которому нужны гектары пространства?🤓
Так Дембеле же был хорош в Барсе последний год. Да и в ПСЖ он в одно рыло практически переворачивал ход встречи в ЛЧ.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Очередной Дембеле. Зачем Барсе контратакующий бегунок, которому нужны гектары пространства?🤓
Дембеле был хорош при Хави. Это был самый опасный игрок атаки в начале сезона. Жаль, что ушел. Нико хорош за свои деньги. У Барсы нет как такового левого вингера. В этом сезоне в разное время там играли Феликс, Рафинья, Ферран и даже Педри с Гави. Все с переменным успехом. Нико нужен, как и игрок опорной зоны высокого класса
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