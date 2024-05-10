У «ПСЖ» освободится 225 млн евро после ухода Мбаппе. Клуб потратит деньги на новичков

После ухода Килиана Мбаппе у «ПСЖ» освободится 225 миллионов евро.

25-летний нападающий в соцсетях сообщил, что покинет клуб по окончании сезона. Он не назвал новую команду.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, в связи с уходом Мбаппе у « » высвободилось 225 миллионов евро, учитывая зарплату, налоги и страховые взносы.

Значительная часть этих средств будет направлена на приобретение нескольких игроков этим летом в рамках обновления состава и инвестирования в молодых талантов.

Ранее неоднократно сообщалось, что перейдет в мадридский «Реал».

Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За 7 сезонов в клубе он стал его лучшим бомбардиром с 255 голами.