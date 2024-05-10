У «ПСЖ» освободится 225 млн евро после ухода Мбаппе. Клуб потратит деньги на новичков

Теги ПСЖ лига 1 Франция трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

После ухода Килиана Мбаппе у «ПСЖ» освободится 225 миллионов евро.

25-летний нападающий в соцсетях сообщил, что покинет клуб по окончании сезона. Он не назвал новую команду.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, в связи с уходом Мбаппе у «ПСЖ» высвободилось 225 миллионов евро, учитывая зарплату, налоги и страховые взносы.

Значительная часть этих средств будет направлена на приобретение нескольких игроков этим летом в рамках обновления состава и инвестирования в молодых талантов. 

Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе перейдет в мадридский «Реал».

Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За 7 сезонов в клубе он стал его лучшим бомбардиром с 255 голами.

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27 комментариев
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Неймара можно купить, как раз хватит и ещё 3 млн на новичков останется
+57
-2
+55
Ответ Unnamed80
Неймара можно купить, как раз хватит и ещё 3 млн на новичков останется
Неймара и 60 Суторминых)
+30
-2
+28
Ответ dr. cage
Прошлым летом на эту сумму купили Рамуша и Муани, которые с трудом 20 мячей на двоих набили.. Интересно, кого подметут в этот раз? Довбика и Гирраси?
Рэшфорда и Санчо)
+12
0
+12
Опять, наверное, накупят нападающих. Никак не поймут, что ЛЧ выигрывает полузащита
+17
-5
+12
Прошлым летом на эту сумму купили Рамуша и Муани, которые с трудом 20 мячей на двоих набили..

Интересно, кого подметут в этот раз? Довбика и Гирраси?
+14
-3
+11
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Неймара и 60 Суторминых)
Только не 60, а 6000
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0
+10
У людей деньги появляются после ухода лучшего игрока свободным агентом. Отличный ФФП
+10
-2
+8
Можно и Месси из Америки вернуть
+1
0
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Настоящий и самый главный мешок этот ПСЖ. С Неймаром немного повезло, что саудиты отбили часть затрат, но остальные дорогостоящие трансферы Ибрагимович, Мбаппе, Ди Мария, Кавани, Пасторе, Тиагу Силва, Дракслер, Икарди… все уходили либо бесплатно, либо за копейки.
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Ага,будто прям ПСЖ без этих денег угрожал ФФП
Они таких слов там не знают
+2
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Берем Хвичу и Осимхена
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Ответ ZA.RMA
А могли в свое время и заработать на его уходе,но…. «принципы» важнее
я думаю они в строчки Доход и Прибыль вовсе не смотрят. Возможно в фин. отчёте за год этих пунктов даже и нету
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Ответ Dmitri Kudrenko
Только не 60, а 6000
Да, чёт забыл перевести в валюту) Ну столько футболистов им не разрешат заявить)
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Ответ Unnamed80
Неймара можно купить, как раз хватит и ещё 3 млн на новичков останется
можно и Мбаппе обратно купить)
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А могли в свое время и заработать на его уходе,но…. «принципы» важнее
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Ответ umahanov87
У людей деньги появляются после ухода лучшего игрока свободным агентом. Отличный ФФП
Почитайте что такое ФФП для начала
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Ответ umahanov87
У людей деньги появляются после ухода лучшего игрока свободным агентом. Отличный ФФП
Может это и есть тот самый отрицательный рост?
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Ответ Арман Царнаев
Настоящий и самый главный мешок этот ПСЖ. С Неймаром немного повезло, что саудиты отбили часть затрат, но остальные дорогостоящие трансферы Ибрагимович, Мбаппе, Ди Мария, Кавани, Пасторе, Тиагу Силва, Дракслер, Икарди… все уходили либо бесплатно, либо за копейки.
У них деньги буквально «на дороге валяются»
+1
-1
0
Ответ dr. cage
Прошлым летом на эту сумму купили Рамуша и Муани, которые с трудом 20 мячей на двоих набили.. Интересно, кого подметут в этот раз? Довбика и Гирраси?
Поговаривают о Хвиче
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Нормальная бухгалтерия. Ничего не заработали, отпустили бесплатно Мбаппе, а оказывается это 200+ лямов профита. Шоб я так жил.
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Все эти деньги поедут в ЛаЛигу. Это будет дешевле, чем отовариваться в той же Португалии, да и Энрике в курсе что там твориться по игрокам
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Прям вижу как Заболотный и Дзюба примеряют форму ПСЖ
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