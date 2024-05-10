У «ПСЖ» освободится 225 млн евро после ухода Мбаппе. Клуб потратит деньги на новичков
После ухода Килиана Мбаппе у «ПСЖ» освободится 225 миллионов евро.
25-летний нападающий в соцсетях сообщил, что покинет клуб по окончании сезона. Он не назвал новую команду.
Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, в связи с уходом Мбаппе у «ПСЖ» высвободилось 225 миллионов евро, учитывая зарплату, налоги и страховые взносы.
Значительная часть этих средств будет направлена на приобретение нескольких игроков этим летом в рамках обновления состава и инвестирования в молодых талантов.
Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе перейдет в мадридский «Реал».
Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За 7 сезонов в клубе он стал его лучшим бомбардиром с 255 голами.
Интересно, кого подметут в этот раз? Довбика и Гирраси?
Они таких слов там не знают