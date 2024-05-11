Ройсом интересуются «Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду

Теги Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду МЛС бундеслига Германия Лионель Месси возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марко Ройс Интер Майами Футбол

Марко Ройс может перейти в «Интер Майами» или «Аль-Наср» по завершении сезона.

34-летний полузащитник покинет дортмундский клуб по окончании сезона в качестве свободного агента. Финал Лиги чемпионов против «Реала» станет последним официальным матчем Ройса в составе «Боруссии». 

По данным Sky, немецкий полузащитник получил несколько запросов из США, Саудовской Аравии, Катара и Турции. Среди клубов, которым интересен Ройс – «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, а также «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду

Ранее сообщалось, что игрок провел предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити».

В составе «Боруссии» Ройс дважды выиграл Кубок Германии.

В общей сложности на данный момент Марко забил 168 голов в 424 матчах за команду и сделал 128 результативных передач.

Ройс отказывал очень многим топам. Почему не пошел в «ПСЖ», «Баварию», «Реал» и «Барсу»?

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14 комментариев
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Эх, время летит, уже к Ройсу спортивная пенсия приходит. Ну ему решать, в какой пенсионный фонд и на какой континент податься)
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Ответ Black Phoenix
Выбор между Месси и Роналду очевиден, но вряд ли Ройс готов ехать доигрывать. Он ещё пошумит в футбольной Европе.
При всём уважении к нему - пошумит он от силы также как Маркизио в Зените. Он реально сильно сдал. А будь то СА, МЛС или даже РПЛ - ему там нечего доказывать. А в Европе от него пользы будет как от Экриксена в МЮ.
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Не рановато ли, пару сезонов мог бы попылить еще
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Конечно выберет солнечный майями, и играть с легендой Лео
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Ройс будет выбирать таблетку как Нео перед Морфиусом😎
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если вопрос денег не стоит, и есть еще желание поиграть на более-менее приличном уровне, то нужно ехать в Турцию. все остальные лиги - это уже не серьезно.
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Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс - он снова не чемпион СА
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Не нужен Аль-Насру совершенно, пусть едет в дом престарелых Майами
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Чисто на глаз Ройсу как будто лучше в Майми
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Ответ Катя.Х.
При всём уважении к нему - пошумит он от силы также как Маркизио в Зените. Он реально сильно сдал. А будь то СА, МЛС или даже РПЛ - ему там нечего доказывать. А в Европе от него пользы будет как от Экриксена в МЮ.
Ну, если не захочет доказывать и заработать жирно под финал карьеры - значит, объявит о ее завершении.
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