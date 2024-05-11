Ройсом интересуются «Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду

Марко Ройс может перейти в «Интер Майами» или «Аль-Наср» по завершении сезона.

34-летний полузащитник покинет дортмундский клуб по окончании сезона в качестве свободного агента. Финал Лиги чемпионов против « » станет последним официальным матчем в составе «Боруссии».

По данным Sky, немецкий полузащитник получил несколько запросов из США, Саудовской Аравии, Катара и Турции. Среди клубов, которым интересен Ройс – « », за который выступает , а также « », где играет .

Ранее сообщалось, что игрок провел предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити».

В составе « » Ройс дважды выиграл Кубок Германии.

В общей сложности на данный момент Марко забил 168 голов в 424 матчах за команду и сделал 128 результативных передач.

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