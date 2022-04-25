Манчестер Юнайтед — Челси 28.04.2022 английская Премьер-Лига: прогноз на футбольный матч

28 апреля 2022 года в матче 37 тура английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сыграет с лондонским Челси. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени. Смогут ли манкунианцы прервать неудачную тенденцию (в случае поражения, это будет третий проигрыш кряду)? Какой состав на игру выставит Ральф Рангник? Чем ответят синие? Забьет ли Лукаку? Хватит ли Рюдигеру мотивации доиграть сезон на высоком уровне? Ответы на эти, и многие другие вопросы мы узнаем по окончанию матча между Манчестером Юнайтед и Челси.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси: турнирное положение команд

За несколько туров до конца розыгрыша АПЛ, турнирные перспективы обеих команд видны невооруженным глазом. Хозяева предстоящей встречи уже лишились всех шансов на победу в турнире и, в лучшем случае, могут рассчитывать только на место в квалификации ЛЧ (впрочем от лигочемпионских позиций команду отделяют четыре балла). Гости же с небольшим очковым запасом идут на третьем месте и наверняка сконцентрируются на сохранении этой позиции.

Манчестер Юнайтед идет на шестом месте. Команда в 34 сыгранных матчах набрала 54 очка. Манкунианцы выиграли 15 игр, 9 матчей свели вничью и потерпели 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей у команды также вызывает вопросы — МЮ забил 53 гола и пропустил 51 мяч.

Манкунианцы, при неудачных раскладах, могут вылететь и из еврокубковых позиций. Так, команде для этого достаточно пропустить Вест Хэм, отстающий от подопечных Рангника на два очка. В то же время, до лигочемпионских позиций МЮ нужно набрать шесть баллов, что с учетом нынешней игровой формы команды выглядит, как минимум, очень сложной задачей.

Челси выглядит предпочтительнее своего грядущего соперника. Синие сыграли 32 матча в АПЛ, в которых выиграли 19 игр, 8 матчей сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Подопечные Тухеля забили 67 голов и пропустили 27 мячей. Команда имеет в своем активе 65 очков — на пять баллов обгоняя идущий четвертым Арсенал, и на 14 очков отставая от идущего на втором месте Ливерпуля.

Краткая статистика выступления Манчестера Юнайтед и Челси в АПЛ (последние пять матчей)

В последних пяти матчах АПЛ Манчестер Юнайтед одержал одну победу— над Норвичем (3:2), а также сыграл вничью с Лестером (1:1). Остальные три матча закончились поражениями от Эвертона (0:1), Ливерпуля (0:4) и Арсенала (1:3).

Манчестер Юнайтед в указанных матчах забил пять и пропустил одиннадцать голов. Команда, в среднем, нанесла по воротам соперника 11,8 ударов, из которых 4,8 пришлись в створ. В то же время, манкунианцы пропустили 12,2 удара, из которых 4,4 долетели в створ ворот. Манчестер Юнайтед, в среднем, владеет мячом на протяжении 51,2% игрового времени.

Синие гораздо лучше провели указанный отрезок матчей. Челси обыграл Ньюкасл (1:0), уступил Брентфорду (1:4), разгромил Саутгемптон (6:0), уступил Арсеналу (2:4) и с минимальным счетом обыграл Вест Хэм (1:0).

Челси забил 11 голов и пропустил 8 мячей. Команда наносит, в среднем, по 18 ударов за игру. Из них 6,4 удара приходятся в створ ворот соперника. Подопечные Тухеля пропускают по 9,6 ударов, из которых 3 приходятся на створ ворот синих. Челси владеет мячом на протяжении 70% игрового времени.

Котировки букмекеров на матч Манчестер Юнайтед — Челси

В предстоящей встрече гости выглядят фаворитами, и наверняка оправдают этот статус. Игра получится богатой на борьбу и скудной на забитые голы. Челси обыграет соперника с разницей в 1-2 мяча.

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 3.20

ничья — 3.50

x2 — 2.25

ТБ 2,5 — 1,79

ТМ 2,5 — 2,00

ОЗ да — 1,63

ОЗ нет — 2.14

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Где смотреть МЮ – Челси