«Реал» выиграл матч Ла Лиги с 5 ударами по воротам впервые с 2018 года

«Реал» победил «Сосьедад» (1:0) в 33-м туре чемпионата .

Нанеся по воротам лишь 5 ударов, мадридцы выиграли матч Ла Лиги второй раз с момента появления соответствующей статистики с сезона-2003/04.

В декабре 2018 года « » одолел «Уэску» (1:0) тоже после 5 ударов по воротам.

В пятницу в игре с « » «Реал» попал в створ 3 раза, владел мячом 44% времени, показатель хG – 0,47.

Баски, в свою очередь, нанесли 9 ударов по воротам (3 – в створ), хG – 0,66.