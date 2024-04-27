«Реал» выиграл матч Ла Лиги с 5 ударами по воротам впервые с 2018 года

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Уэска Футбол

«Реал» победил «Сосьедад» (1:0) в 33-м туре чемпионата Испании.

Нанеся по воротам лишь 5 ударов, мадридцы выиграли матч Ла Лиги второй раз с момента появления соответствующей статистики с сезона-2003/04.

В декабре 2018 года «Реал» одолел «Уэску» (1:0) тоже после 5 ударов по воротам.

В пятницу в игре с «Сосьедадом» «Реал» попал в створ 3 раза, владел мячом 44% времени, показатель хG – 0,47.

Баски, в свою очередь, нанесли 9 ударов по воротам (3 – в створ), хG – 0,66.

10 комментариев
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Изначально было понятно, что Реал не будет тратить много сил на этот матч, впереди Бавария. Так что хорошо, что малой кровью обыграли басков. Гюлер молодец, супер эффективно использует свои шансы
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Ответ rigobersong
Риал позор футбола, будем объективны:)
Наверно трудно быть тобой бро
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Ответ Intouchble Intouchble
Наверно трудно быть тобой бро
Риго - позор спортса, будем объективны
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Ответ Данияр Жумабекович
Риго, расскажи о себе, наверное даже пост нужен. Как ты докатился до такой жизни? Почему не спишь в такое раннее утро? Кроме как х**ню нести на спортсе, чем ты занимаешься по жизни?
У него явное ухудшение состояния. Видимо, весна. Думаю, болезнь со временем только прогрессировать будет
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На изи чисто
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Ответ rigobersong
И все?:) Всегда знал, что мои хомячки не могут связать 2х конструктивных предложений, что бы оспорить мои очевидные факты:)) Даже жаль вас, в постоянном деклассе находитесь и ничего не можете даже толпой противопоставить:)))
Риго, расскажи о себе, наверное даже пост нужен. Как ты докатился до такой жизни? Почему не спишь в такое раннее утро? Кроме как х**ню нести на спортсе, чем ты занимаешься по жизни?
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Ответ Данияр Жумабекович
Риго, расскажи о себе, наверное даже пост нужен. Как ты докатился до такой жизни? Почему не спишь в такое раннее утро? Кроме как х**ню нести на спортсе, чем ты занимаешься по жизни?
С чего ты взял, что у меня утро?:)) Ты своим ответом, лишь подтвердил мои слова:))
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