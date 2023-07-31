8-я победа Ферстаппена подряд, кубок «Ред Булл» снова разбили, «Альпин» уволила руководителей и ждет Бинотто и другие события Гран-при Бельгии

Sports.ru представляет дайджест 12-го этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Бельгии, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен завершил первую часть сезона очередной победой: восьмой подряд для себя (до рекорда Феттеля – одна гонка) и 13-й подряд для «Ред Булл». Макс повторил рекорд Алонсо, выиграв с девяти различных стартовых позиций.

Перес финишировал вторым, чемпионы мира за 12 гонок повторили рекорд команды по дублям за сезон. Третьим клетчатый флаг увидел Леклер.

2. Ферстаппен также выиграл квалификацию (но потерял пять позиций на решетке из-за замены коробки передач), квалификацию к спринту и спринт.

3. Леклер благодаря штрафу Макса сравнялся с Пересом по поулам за сезон. Шарль в девятый раз подряд и в 16-й из 20 проиграл гонку с первой стартовой позиции.

4. Трофей «Ред Булл» снова разбит: табличку «Вамос Чеко» уронили на командный кубок во время празднования. За поломку вазы Ферстаппена в прошлые выходные извинился Норрис, отметив значимость уничтоженного произведения искусства для культуры Венгрии.

5. Алонсо стал третьим пилотом в XXI веке, выступающим в «Ф-1» в 42 года. Фернандо неудачно отпраздновал день рождения – сходом в спринте после аварии и вызовом к стюардам.

В воскресенье двукратный чемпион заработал очки и стал пятым, однако подпустил Хэмилтона на расстояние одного балла в общем зачете. Тем не менее, дебютным отрезком в «Астон Мартин» Фернандо доволен: «О такой первой половине сезона можно было только мечтать».

6. Сафнауэра уволили с поста руководителя «Альпин», на его место хотят назначить Бинотто. Также команда рассталась со спортивным директором Аланом Пермейном, Пэт Фрай станет техническим директором «Уильямса». Ранее было объявлено об уходе исполнительного директора «Альпин» Лорана Росси – Ален Прост назвал «некомпетентного» экс-босса «замечательным примером эффекта Даннинга-Крюгера».

7. Ральф Шумахер ожидает увольнение Переса из «Ред Булл» до старта сезона-2024.

8. Жан Тодт и Мишель Йео поженились через 19 лет после помолвки.

9. Росберг высказался о «проклятии Росберга» на Гран-при Венгрии. В Бельгии «Макларен» запретил Нико делать селфи в боксах команды.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, у «Феррари» подиум

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии

Другие серии

1. Деннис стал новым чемпионом «Формулы E», Эванс выиграл первую гонку в Лондоне после двух красных флагов, Кэссиди – заключительный заезд сезона.

2. Дуэн выиграл главную гонку «Формулы-2» в Бельгии с 11-го места, лидер Вести сошел до старта после разворота, Пуршер возглавил чемпионат. В спринте лучшим стал Фиттипальди, в квалификации – Бермэн.

3. Бедрин завоевал второй подиум в «Формуле-3» с 18-й стартовой позиции, Коллет выиграл субботний заезд, Марти – квалификацию.

Интересные цитаты

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Гельмут Марко: «Перес проснулся ото сна о титуле. Серхио второй – большее для него невозможно»

Фернандо Алонсо: «Если бы я получил предложение от «Альпин» в начале года, то принял бы его. Но предложение мне поступило только от «Астон Мартин»

🔔 Ближайшие гонки

1. «Ф-1» уходит на перерыв, Гран-при Нидерландов состоится 25-27 августа.

2. А MotoGP возвращается – Гран-при Великобритании пройдет 4-6 августа.

3. Ралли Финляндии WRC (3-6 августа).

4. Гонка «Индикара» в Нэвшилле (6 августа).

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