Гельмут Марко: «Перес проснулся ото сна о титуле. Серхио второй – большее для него невозможно»

Гельмут Марко уверен, что с надеждами пилота «Ред Булл» Серхио Переса на титул покончено.

В то же время советник команды полагает, что мексиканец выполняет свою работу и должен сохранить место.

«У нас контракт с до конца 2024 года. Он второй в чемпионате. Какая нужда что-то менять?

Он проснулся ото сна о титуле. Может, это поможет ему вновь сосредоточиться на том, чтобы выступать как можно лучше», – заявил австрийский специалист.

Марко не забыл похвалить своего первого номера :

«Макса недооценивают. Он исключительный пилот. Просто посмотрите, как он силен психологически. Он даже заметил по радио, что мой телефон звонил [в практике перед ].

Такой талант, такая скорость. И он на недосягаемой высоте, рядом с ним никто бы не смотрелся здорово. Ферстаппен – это совершенно иная точка отчета.

Перес должен быть в трех десятых от Макса, и это щедро с нашей стороны. Иногда разрыв больше. Перес второй в чемпионате. Большее для него невозможно. В данный момент он достигает этой цели».

Высказался Гельмут и о проблемах Серхио в квалификациях:

«Он очень здорово выступает в гонках, хорошо обгоняет. Остаются только ошибки в квалификациях. Это всегда было его слабым местом.

Даже в юниорских квалификациях в Эшториле много лет назад [на частных заездах «Ред Булл»], когда и Перес были очень молодыми. Мы проводили симуляции квалификационных попыток и длинных отрезков. Они были быстрейшими, но Перес не показывал скорость в квалификациях».

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