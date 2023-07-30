Гельмут Марко: «Перес проснулся ото сна о титуле. Серхио второй – большее для него невозможно»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко уверен, что с надеждами пилота «Ред Булл» Серхио Переса на титул покончено.

В то же время советник команды полагает, что мексиканец выполняет свою работу и должен сохранить место.

«У нас контракт с Пересом до конца 2024 года. Он второй в чемпионате. Какая нужда что-то менять?

Он проснулся ото сна о титуле. Может, это поможет ему вновь сосредоточиться на том, чтобы выступать как можно лучше», – заявил австрийский специалист.

Марко не забыл похвалить своего первого номера Макса Ферстаппена:

«Макса недооценивают. Он исключительный пилот. Просто посмотрите, как он силен психологически. Он даже заметил по радио, что мой телефон звонил [в практике перед Гран-при Испании].

Такой талант, такая скорость. И он на недосягаемой высоте, рядом с ним никто бы не смотрелся здорово. Ферстаппен – это совершенно иная точка отчета.

Перес должен быть в трех десятых от Макса, и это щедро с нашей стороны. Иногда разрыв больше. Перес второй в чемпионате. Большее для него невозможно. В данный момент он достигает этой цели».

Высказался Гельмут и о проблемах Серхио в квалификациях:

«Он очень здорово выступает в гонках, хорошо обгоняет. Остаются только ошибки в квалификациях. Это всегда было его слабым местом.

Даже в юниорских квалификациях в Эшториле много лет назад [на частных заездах «Ред Булл»], когда Риккардо и Перес были очень молодыми. Мы проводили симуляции квалификационных попыток и длинных отрезков. Они были быстрейшими, но Перес не показывал скорость в квалификациях».

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14 комментариев

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TravenS
Ох уж эта поддержка рб своих пилотов)
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Великий Алонсо
А кто не был бы вторым в чемпионате на такой машине? Это невозможно, любого действующего пилота Ф1 посадить на РБ и он будет как минимум вторым в общем зачёте, настолько велико преимущество РБ по скорости. Дед походу не догоняет.
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Paninaro
Вколите деду успокоительного.)
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bagi
Ответ grag68
Потому и взяли квалификационное дно, так как сам тапок квалы не очень тянет. Любой мало мальски хороший квалифаер, отутюжит тапка
да любой отутюжит, если ему машину не душить. До Монако Перес отлично шëл, а потом машину придушили - вот и начались ошибки, потому как он не получает от машины того отклика, который был до Монако
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Рнпрл Аари
Жёстко конечно, немного чересчур но по делу, если Перес в этом сезоне упустит второе место то скорее всего сменят
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Jan Vorontsov
Чем дед импонирует - всегда просто что хочет говорит, без оглядок на комментаторов, которые будут искать двойное и тройное дно, и рассказывать что он кого-то плохо мотивирует. На самом деле интересно же узнавать, например, что у Переса было плохо с квалами с юности на фоне Риккардо, кто ещё такую информацию даст. Это, заметьте, не Штайнер, он не унижает своих пилотов, просто объясняет какие видит плюсы и минусы в их работе.
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Марат Кагин
да заткнись ты уже (картинка с рыдающим Гриффином)
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Дмитрий Дудников
Упущение у Тото, тоже должен и ему кто-то позвонить, желательно из поднебесья Мерседес, а Хэм сразу узнать. Если он будет в этот момент обгонять Ферстаппена, то будет двойное комбо.
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alex1382
Ответ bagi
дед как раз догоняет, что макс ничем не лучше переса, если не хуже. Приходится душить машину Чеко, чтобы никто не понял, что тапок средний пилот. Легенда же будет разрушена. А так, на машине РБ и Латифи бы стал чемпионом.
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bagi
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alex1382
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bagi
Ответ alex1382
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Дурные мысли в своей держать? зачем, если ты есть.
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Paninaro
Ответ Максим Макеев
Серхио сам своими чудо квалификациями проиграл даже малейший шанс Квалифицируйся он постоянно вторым кто знает что было бы в гонках В каком то смысле примером является величайший Хэмилтон и его партнеры Баттон и Росберг Давайте будем честны в том плане что Баттона и Росберга в истории Ф1 высоко мало кто ставит( да по сути никто даже), но тем не менее они катались на равных с величайшим пилотом истории по мнению многих экспертов, так что и у Серхио мог быть шанс ибо это опытный пилот оказавшийся в РБ не за красивые глаза
Можно только догадываться, сколько титулов было бы у Льюиса, выступай он всю карьеру со слабыми напарниками вроде Ковалайнена, Боттаса, Переса, Барикелло.
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Фанат спорта01
Ответ Максим Макеев
Серхио сам своими чудо квалификациями проиграл даже малейший шанс Квалифицируйся он постоянно вторым кто знает что было бы в гонках В каком то смысле примером является величайший Хэмилтон и его партнеры Баттон и Росберг Давайте будем честны в том плане что Баттона и Росберга в истории Ф1 высоко мало кто ставит( да по сути никто даже), но тем не менее они катались на равных с величайшим пилотом истории по мнению многих экспертов, так что и у Серхио мог быть шанс ибо это опытный пилот оказавшийся в РБ не за красивые глаза
щас бы сравнивать Баттона с Росбергом с Пересом.
Перес даже не уровень Боттас,вальттери всегда был стабилен и очень быстр в квалах,посади его в нынешний РБ я уверен он был прошёл в 3-й сегмент во всех квалах сезона в отличие от Переса у которого 5 непоподаний в 3-й сегмент,как вообще можно не попадать в 3-й сегмент на таком самовозе не поддаётся логике.
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