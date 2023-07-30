Формула-3. Бедрин завоевал подиум с 18-го места, Барнард выиграл 2-ю гонку в Бельгии

Пилот «Йенцера» Тейлор Барнард одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Спа с десятого места.

На второе место с 23-го прорвался пилот «Кампоса» Кристиан Мэнселл, на третье с 18-го – напарник Барнарда Никита Бедрин, четвертым стал еще один представитель «Йенцера» Алехандро Гарсия.

Подиум стал для российского пилота, выступающего под итальянской лицензией, вторым в «Ф-3».

Гонка проходила в пограничных условиях – часть участников предпочла слики, остальные выбрали дождевые шины. Гонщик «Премы» Пауль Арон благодаря дождевым покрышкам поднялся с 11-й позиции на первую за несколько поворотов, быстро поднялась в группу лидеров и тройка пилотов «Йенцера». В то же время обладатель поула Пепе Марти («Кампос») опустился на 13-ю строчку, а в итоге завершил заезд девятым.

На четвертом круге на трассу выехала машина безопасности после столкновения пилота «Трайдента» Оливера Гете с барьерами в связке «О Руж»-«Радийон». Арон и ряд других пилотов воспользовались возможностью перейти на слики, но просчитались – шины для сухой погоды начали давать преимущество лишь на последних кругах, и Пауль финишировал восьмым. Арон упустил возможность вдвое сократить отставание от лидера сезона Габриэля Бортолето из «Трайдента» и получить реалистичные шансы на титул.

София Флерш («ПХМ Рейсинг») стала седьмой, установив свое лучшее достижение в «Ф-3». Габриэле Мини («Хайтек») сошел до старта, попав в аварию по пути на решетку.

Бортолето финишировал 11-м и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. На счету Габриэля 144 очка, у Арона 106, что оставляет эстонскому пилоту только математические шансы на титул перед заключительным этапом в Монце. В топ-5 чемпионата также входят Марти (106), гонщик «Премы» Зак О’Салливан (101) и Франко Колапинто из «МП Моторспорт» (100). Бедрин заработал 24 балла и располагается на 17-й позиции.

Формула-3. Бельгия. Коллет выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 13-й, Бортолето, Марти и Мини сошли

Формула-3. Бельгия. Марти выиграл дождевую квалификацию, Бедрин – 18-й

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