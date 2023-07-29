Джейк Деннис – чемпион «Формулы E»
Гонщик «Андретти» Джейк Деннис завоевал титул в «Формуле E» за одну гонку до конца сезона.
Главный конкурент Денниса Ник Кэссиди («Энвижн») сошел в первой гонке в Лондоне, сам Джейк финишировал вторым в гонке, которая дважды прерывалась красными флагами.
Деннис стал первым британским обладателем титула в истории «Формулы E». Предыдущим чемпионом мира был экс-пилот «Формулы-1» Стоффель Вандорн. Джейк проводит в электросерии третий сезон, ранее он выступал в GP3, ДТМ и других чемпионатах, а также был гонщиком по развитию «Астон Мартин» в «Ф-1».
Формула E. Лондон. Эванс выиграл 1-ю гонку после двух красных флагов, Деннис стал вторым и взял титул, Буэми – третий
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