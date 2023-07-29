Джейк Деннис – чемпион «Формулы E»

Гонщик « » Джейк Деннис завоевал титул в « » за одну гонку до конца сезона.

Главный конкурент Денниса Ник Кэссиди («Энвижн») сошел в первой гонке в Лондоне, сам Джейк финишировал вторым в гонке, которая дважды прерывалась красными флагами.

Деннис стал первым британским обладателем титула в истории «Формулы E». Предыдущим чемпионом мира был экс-пилот «Формулы-1» . Джейк проводит в электросерии третий сезон, ранее он выступал в GP3, и других чемпионатах, а также был гонщиком по развитию « » в «Ф-1».

Формула E. Лондон. Эванс выиграл 1-ю гонку после двух красных флагов, Деннис стал вторым и взял титул, Буэми – третий

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