Джейк Деннис – чемпион «Формулы E»

Теги ДТМ Андретти Автоспорт Астон Мартин GP3 Стоффель Вандорн Формула E Ник Кэссиди Джейк Деннис Энвижн Авто

Гонщик «Андретти» Джейк Деннис завоевал титул в «Формуле E» за одну гонку до конца сезона.

Главный конкурент Денниса Ник Кэссиди («Энвижн») сошел в первой гонке в Лондоне, сам Джейк финишировал вторым в гонке, которая дважды прерывалась красными флагами.

Деннис стал первым британским обладателем титула в истории «Формулы E». Предыдущим чемпионом мира был экс-пилот «Формулы-1» Стоффель Вандорн. Джейк проводит в электросерии третий сезон, ранее он выступал в GP3, ДТМ и других чемпионатах, а также был гонщиком по развитию «Астон Мартин» в «Ф-1».

Формула E. Лондон. Эванс выиграл 1-ю гонку после двух красных флагов, Деннис стал вторым и взял титул, Буэми – третий

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