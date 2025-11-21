Лиам Лоусон о 6-м месте в практике: «Рейсинг Буллз» не так быстры, как кажется»

Лоусон прокомментировал обнадеживающие результаты в Вегасе.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон высказался о практиках перед Гран-при Лас-Вегаса: во второй тренировке гонщик стал шестым, а его напарник Изак Аджар – пятым.

«Во второй практике не все проехали круги, так что мы не так быстры, как кажется, но ситуация улучшилась в сравнении с тем, что было в первой сессии.

Завтра еще один шанс, и нужно по-прежнему улучшать машину. Борьба очень плотная, как всегда. Посмотрим, что будет завтра.

Трасса была очень и очень скользкой в первой практике, а в третьей сессии она вернется к этому состоянию – в прошлом году нас это шокировало. Поэтому начало третьей практики ожидается тяжелым, но затем, надеюсь, болид будет примерно таким, как сейчас», – сообщил новозеландец.

