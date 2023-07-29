Алонсо – 3-й пилот «Ф-1» в XXI веке, выступающий в 42 года

Двукратному чемпиону «Формулы-1» исполнилось 42 года.

Испанец стал третьим пилотом в XXI веке, выступающим в «Ф-1» в таком возрасте. провел заключительную гонку в 43 года, 10 месяцев и 22 дня, – в 42 года, 1 месяц и 25 дней.

Гонщик « » является обладателем рекорда по количеству Гран-при в истории (367) – в прошлом году Алонсо опередил Райкконена.

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