Алонсо – 3-й пилот «Ф-1» в XXI веке, выступающий в 42 года
Двукратному чемпиону «Формулы-1» Фернандо Алонсо исполнилось 42 года.
Испанец стал третьим пилотом в XXI веке, выступающим в «Ф-1» в таком возрасте. Михаэль Шумахер провел заключительную гонку в 43 года, 10 месяцев и 22 дня, Кими Райкконен – в 42 года, 1 месяц и 25 дней.
Гонщик «Астон Мартин» является обладателем рекорда по количеству Гран-при в истории (367) – в прошлом году Алонсо опередил Райкконена.
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И сердцу тревожно в груди,
И Нандо такой молодой,
И новый Гран-при впереди!
А там глядишь и новый регламент заманит ну хотя бы 1-н год.