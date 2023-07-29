Алонсо – 3-й пилот «Ф-1» в XXI веке, выступающий в 42 года

Теги Михаэль Шумахер Кими Райкконен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Двукратному чемпиону «Формулы-1» Фернандо Алонсо исполнилось 42 года.

Испанец стал третьим пилотом в XXI веке, выступающим в «Ф-1» в таком возрасте. Михаэль Шумахер провел заключительную гонку в 43 года, 10 месяцев и 22 дня, Кими Райкконен – в 42 года, 1 месяц и 25 дней.

Гонщик «Астон Мартин» является обладателем рекорда по количеству Гран-при в истории (367) – в прошлом году Алонсо опередил Райкконена.

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2 комментария

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Антон
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Нандо такой молодой,
И новый Гран-при впереди!
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Grigpar
Ну вот Алонсо еще как минимум гоняться до 2026, что бы побить этот рекорд в июне 2025.
А там глядишь и новый регламент заманит ну хотя бы 1-н год.
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