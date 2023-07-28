Гран-при Бельгии-2023. Онлайн квалификации

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В пятницу, 28 июля, на трассе «Спа-Франкоршам» проходит квалификация к 12-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Бельгии. Сессия стартовала в 18:10.

Сессия определит стартовый порядок воскресной гонки. В субботу пройдут квалификация к спринту и спринт.

Основные события:

17:30 До начала сессии полчаса. При этом в данный момент в Спа идет сильный дождь и существует вероятность переноса квалификации на следующий день.

17:50 За 10 минут до старта информации от дирекции Гран-при пока не поступало. Так что должны начать по расписанию.

17:55 Старт квалификации официально отложен на 10 минут. Дождь в данный момент прекратился, но трасса очень мокрая.

18:10 Квалификация официально стартовала, а небо прояснилось. Впрочем, погода в Спа меняется очень быстро.

18:13 На трассу все выехали на промежуточных шинах и будут наматывать круги, пока есть возможность.

18:18 За 10 минут до конца первого сегмента впереди пилоты «Макларена», «Ред Булл» и «Мерседеса». У «Феррари» дела пока идут не очень хорошо.

18:19 Впрочем. ненадолго – Сайнс и Леклер тоже временно себя обезопасили, запрыгнув в топ-5. А вот Норрис прокатился по гравию – есть подозрение на повреждение переднего антикрыла.

Спа-Франкоршам, Спа
28 июля 2023 года
Квалификация
 

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11 комментариев

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Birdman
Погода хорошая, трасса подсыхает, но мы подождем 10 минут когда ливанет новый дождь
+4
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Scorpiooo7
2021. Here we go again
+2
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topsatan
На байдарках пусть квалются
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mishakmv96
Флэшбеки 2021 года. Ждём поул Макса по сформированию решётки по итогам ЛЗ и победы вслед за Майландером.
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dimonivanov
не хватает чела, который в 2021 обращался к "уважаемому дождю"
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madrilenos
а что они ждут? чтобы опять дождь пошёл? 😁😁
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hypnotoad94
Такое ощущение, что каждый этап дожди, помню, бывало, что 2-3 раза за год в радость.
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Мария Голденштерн
Неплохо так в Бельгии поливает. Судя по тучкам, дождик вряд ли быстро закончится.
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Birdman
Леклерчик вылетит в первом сегменте в таких условиях
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Serge Vendino
Карлос - дождебог
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Марат Кагин
там Нико Росберг селфи не делает у боксов Макларена?
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