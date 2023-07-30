Между Алонсо и Хэмилтоном – 1 очко в борьбе за 3-е место, Леклер сравнялся с Расселлом

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Экс-напарники по «Макларену» Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон находятся на минимальном расстоянии в личном зачете «Формулы-1».

Пилот «Мерседеса» завершил Гран-при Бельгии четвертым, его коллега из «Астон Мартин» стал пятым. Алонсо сохраняет третью позицию в чемпионате, однако Хэмилтон проигрывает всего одно очко (148 против 149).

Подиум Шарля Леклера позволил гонщику «Феррари» сравняться по очкам с Джорджем Расселлом из «Мерседеса», который финишировал шестым. У пилотов по 99 баллов, Леклер занимает пятую строчку за счет дополнительных показателей, Расселл – шестую.

В то же время отрыв Макса Ферстаппена от напарника по «Ред Булл» Серхио Переса в борьбе за титул вырос до 125 очков.

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5 комментариев

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Paninaro
Ответ Великий Алонсо
Будем надеяться, что АМ хорошенько обновят машину за перерыв, тогда борьба между ними реальна, если же ничего не поменяется, тогда Хэмилтон легко обойдёт, потому что Астон Мартин сейчас заметно медленее
Так же, как легко Алонсо обходил Льюиса, когда Астон был быстрее.)
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United_LP
Ответ Paninaro
Так же, как легко Алонсо обходил Льюиса, когда Астон был быстрее.)
Так для этого персонажа на тот момент болиды были равны, а Алонсо проходил чисто на скилле
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Великий Алонсо
Будем надеяться, что АМ хорошенько обновят машину за перерыв, тогда борьба между ними реальна, если же ничего не поменяется, тогда Хэмилтон легко обойдёт, потому что Астон Мартин сейчас заметно медленее
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0
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