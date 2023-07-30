Между Алонсо и Хэмилтоном – 1 очко в борьбе за 3-е место, Леклер сравнялся с Расселлом

Экс-напарники по «Макларену» и находятся на минимальном расстоянии в личном зачете «Формулы-1».

Пилот «Мерседеса» завершил Гран-при Бельгии четвертым, его коллега из « » стал пятым. Алонсо сохраняет третью позицию в чемпионате, однако Хэмилтон проигрывает всего одно очко (148 против 149).

Подиум Шарля Леклера позволил гонщику « » сравняться по очкам с из «Мерседеса», который финишировал шестым. У пилотов по 99 баллов, Леклер занимает пятую строчку за счет дополнительных показателей, Расселл – шестую.

В то же время отрыв Макса Ферстаппена от напарника по «Ред Булл» Серхио Переса в борьбе за титул вырос до 125 очков.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2023

Ферстаппен выиграл 8 гонок «Ф-1» подряд. До рекорда Феттеля – одна победа

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram