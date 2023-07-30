Формула E. Лондон. Кэссиди выиграл заключительную гонку сезона и принес «Энвижн» командный титул
Гонщик «Энвижн» Ник Кэссиди выиграл заключительный этап сезона «Формулы E» – вторую гонку в Лондоне.
Кэссиди стартовал с поула, лидировал от старта до финиша и сдержал пилота «Ягуара» Митча Эванса, третьим финишировал новый чемпион серии Джейк Деннис («Андретти»). Старт гонки был задержан из-за сильного дождя.
Триумф Кэссиди и седьмое место Себастьяна Буэми позволили «Энвижн» завоевать командный титул, обыграв «Ягуар». Ник обогнал в зачете пилотов Эванса и стал вице-чемпионом.
Этап 16
Лондон, Великобритания
Гонка
Топ-10
1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 38 кругов
2. Митч Эванс («Ягуар») +4,934
3. Джейк Деннис («Андретти») +16,295
4. Норман Нато («Ниссан») +24,819
5. Стоффель Вандорн («Пенске») +26,290
6. Себастьян Буэми («Энвижн») +27,406
7. Сэм Берд («Ягуар») +29,376
8. Нико Мюллер («Абт») +30,304
9. Дэн Тиктум («Нио») +30,832
10. Паскаль Верляйн («Порше») +35,558
Итоговое положение в чемпионате
Гонщики
Топ-10
1. Джейк Деннис – 229
2. Ник Кэссиди – 199
3. Митч Эванс – 197
4. Паскаль Верляйн – 149
5. Жан-Эрик Вернь – 107
6. Себастьян Буэми – 105
7. Максимилиан Гюнтер – 101
8. Сэм Берд – 95
9. Антониу Феликс да Кошта – 93
10. Норман Нато – 63
Команды
1. «Энвижн» – 304
2. «Ягуар» – 292
3. «Андретти» – 252
4. «Порше» – 242
5. «Пенске» – 163
6. «Мазерати» – 140
7. «Ниссан» – 95
8. «Макларен» – 88
9. «Нио» – 42
10. «Махиндра» – 41
11. «Абт» – 21
Джейк Деннис – чемпион «Формулы E»
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