Формула E. Лондон. Кэссиди выиграл заключительную гонку сезона и принес «Энвижн» командный титул

Гонщик «Энвижн» Ник Кэссиди выиграл заключительный этап сезона «Формулы E» – вторую гонку в Лондоне.

Кэссиди стартовал с поула, лидировал от старта до финиша и сдержал пилота « » Митча Эванса, третьим финишировал новый чемпион серии Джейк Деннис («Андретти»). Старт гонки был задержан из-за сильного дождя.

Триумф Кэссиди и седьмое место позволили «Энвижн» завоевать командный титул, обыграв «Ягуар». Ник обогнал в зачете пилотов Эванса и стал вице-чемпионом.

Этап 16

Лондон, Великобритания

Гонка

Топ-10

1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 38 кругов

2. Митч Эванс («Ягуар») +4,934

3. Джейк Деннис («Андретти») +16,295

4. Норман Нато («Ниссан») +24,819

5. Стоффель Вандорн («Пенске») +26,290

6. Себастьян Буэми («Энвижн») +27,406

7. Сэм Берд («Ягуар») +29,376

8. Нико Мюллер («Абт») +30,304

9. Дэн Тиктум («Нио») +30,832

10. Паскаль Верляйн («Порше») +35,558

Итоговое положение в чемпионате

Гонщики

Топ-10

1. Джейк Деннис – 229

2. Ник Кэссиди – 199

3. Митч Эванс – 197

4. Паскаль Верляйн – 149

5. Жан-Эрик Вернь – 107

6. Себастьян Буэми – 105

7. Максимилиан Гюнтер – 101

8. Сэм Берд – 95

9. Антониу Феликс да Кошта – 93

10. Норман Нато – 63

Команды

1. «Энвижн» – 304

2. «Ягуар» – 292

3. «Андретти» – 252

4. «Порше» – 242

5. «Пенске» – 163

6. «Мазерати» – 140

7. «Ниссан» – 95

8. «Макларен» – 88

9. «Нио» – 42

10. «Махиндра» – 41

11. «Абт» – 21

Джейк Деннис – чемпион «Формулы E»

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