Пэт Фрай покинет «Альпин» и станет техническим директором «Уильямса»

продолжит карьеру в « ».

Ветеран «Формулы-1» покинет « », где работал с начала 2020 года, и займет пост технического директора «Уильямса», вакантный после ухода Франсуа-Ксавье Демезона.

О переходе официально объявят сегодня, Фрай приступит к работе до конца года.

Пэт в «Ф-1» с 1987 года. В частности, специалист успел потрудиться в « » и « ».

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