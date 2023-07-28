Пэт Фрай покинет «Альпин» и станет техническим директором «Уильямса»
Пэт Фрай продолжит карьеру в «Уильямсе».
Ветеран «Формулы-1» покинет «Альпин», где работал с начала 2020 года, и займет пост технического директора «Уильямса», вакантный после ухода Франсуа-Ксавье Демезона.
О переходе официально объявят сегодня, Фрай приступит к работе до конца года.
Пэт в «Ф-1» с 1987 года. В частности, специалист успел потрудиться в «Макларене» и «Феррари».
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