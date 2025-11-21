Макс Ферстаппен: «Чем больше правил вы придумываете – тем сильнее сами для себя все усложняете»

Ферстаппен был бы рад упрощению правил в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен согласился с тем, что нынешние правила в «Формуле-1» стали слишком жесткими и перегруженными. И что он был бы рад значительно сократить количество различных запретов:

«Лучше я ничего не будут говорить на этот счет. Если я захочу что-то сказать по этому вопросу, мне лучше напрямую обращаться к стюардам или к ФИА . Если же слишком много обсуждать такие вопросы на публике, можно и штраф получить.

Помню ли я об этом, общаясь с прессой? Разумеется. Ведь я единственный, кого оштрафовали за нецензурные выражения [на пресс-конференции]. Так что мне нужно быть очень осторожным при выборе выражений. И в таких ситуация я зачастую думал, что лучше просто вообще ничего не говорить. Да, мне далеко не всегда нравятся имеющиеся у нас правила, но я просто должен им следовать».

Ферстаппен согласился с тем, что нынешние правила стали слишком сложными и перегруженными, и что они затрагивают вообще все доступные сферы:

«Да, можно и так сказать. Проблема в том, что чем больше правил вы придумываете – тем сильнее вы сами для себя все усложняете. И в конечном счете дело даже не в стюардах, ведь они просто следуют написанным правилам

Вы видите инцидент своими глазами, формируете мнение, но затем заглядываете в правила – и тут все может измениться. И на что здесь подавать апелляцию? Так что стюарды тоже порой оказываются в сложной ситуации».

