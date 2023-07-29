Формула-2. Бельгия. Фиттипальди выиграл 1-ю гонку, обогнав Версхора на предпоследнем круге, Пуршер – 3-й

Пилот « » одержал победу в спринте «Формулы-2» в Спа.

Фиттипальди прессинговал гонщика « » , который лидировал большую часть гонки, и обогнал соперника на предпоследнем круге. Третьим финишировал из «АРТ», который до финиша сдерживал пилота «МП Моторспорт» Денниса Хаугера.

Пятым стал еще один гонщик «АРТ» Виктор Мартен, шестым – Джек Дуэн («Виртуози»), седьмое место отстоял лидер сезона Фредерик Вести («Према») в жесткой борьбе до финишной черты со своим конкурентом Аюму Ивасой («ДАМС»).

Преимущество Вести над Пуршером сократилось до семи баллов (155 против 148), в топ-5 также входят Иваса (133), Мартен (109) и Дуэн (103).

Формула-2. Бельгия. Бермэн выиграл квалификацию, Вести – 2-й, Мартен – 3-й

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