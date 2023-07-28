Формула-2. Бельгия. Бермэн выиграл квалификацию, Вести – 2-й, Мартен – 3-й

Теги Карлин АРТ Формула-2 ДАМС Према Джек Дуэн Фредерик Вести Виртуози Тео Пуршер Виктор Мартен Оливер Бермэн Аюму Иваса Авто

Пилот «Премы» Оливер Бермэн показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Бельгии.

Вторым оказался его напарник и лидер сезона Фредерик Вести, третьим – пилот «АРТ» Виктор Мартен. Также со второго ряда в воскресенье стартует гонщик «Карлина» Зейн Мэлоуни, конкурент Вести Тео Пуршер из «АРТ» завершил сессию пятым.

Представитель «Виртуози» Джек Дуэн остался на 11-й позиции, Аюму Иваса из «ДАМС» – на 16-м.

Лидеры успели проехать быстрый круг на «сликах», после чего над трассой «Спа-Франкоршам» вновь пошел дождь.

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