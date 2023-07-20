Лоран Росси покинул должность исполнительного директора «Альпин» – его место займет Филип Криф

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси больше не будет заниматься делами команды «Формулы-1».

В результате перестановок в руководстве отвечать за гоночную команду «Альпин» будет Филип Криф – в прошлом технический директор « » и руководитель инженерного отдела « ». Он присоединился к « » в марте этого года.

До дальнейшего уведомления Криф будет работать на должности вице-президента по инженерным разработкам и производительности, напрямую подчиняясь генеральному директору «Рено» Луке де Мео.

В заявлении «Альпин» отмечается, что Лоран Росси теперь сосредоточится на работе над специальными проектами, связанными с трансформацией работы концерна.

Ранее в рамках реструктуризации вице-президентом «Альпин» был назначен Бруно Фамен, который должен был подчиняться напрямую Росси, однако теперь будет работать с Крифом.

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?