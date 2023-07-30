Фернандо Алонсо: «О такой первой половине сезона можно было только мечтать»

Пилот «Астон Мартин» оценил первую половину сезона для британской команды.

За 12 прошедших Гран-при Алонсо 6 раз поднимался на подиум, однако во второй четверти чемпионата результаты «Астон Мартин» ухудшились. На данный момент команда занимает третье место в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 5 очков.

«На самом деле, это невероятно. О такой первой половине сезона можно было только мечтать – в чемпионате мы идем впереди «Феррари»! А в личном зачете находимся рядом с Льюисом Хэмилтоном. Знаете, представить подобное в Бахрейне, на старте сезона, было просто невозможно.

Конечно, было бы неплохо иметь хрустальный шар и видеть будущее, прежде чем принимать решение о смене команды. Но в конечном счете я счастлив в « », у нас есть проект на будущее и я горжусь тем, что в нем участвую», – рассказал Алонсо.

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