Фернандо Алонсо: «О такой первой половине сезона можно было только мечтать»

Теги Гран-при Бельгии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил первую половину сезона для британской команды.

За 12 прошедших Гран-при Алонсо 6 раз поднимался на подиум, однако во второй четверти чемпионата результаты «Астон Мартин» ухудшились. На данный момент команда занимает третье место в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 5 очков.

«На самом деле, это невероятно. О такой первой половине сезона можно было только мечтать – в чемпионате мы идем впереди «Феррари»! А в личном зачете находимся рядом с Льюисом Хэмилтоном. Знаете, представить подобное в Бахрейне, на старте сезона, было просто невозможно.

Конечно, было бы неплохо иметь хрустальный шар и видеть будущее, прежде чем принимать решение о смене команды. Но в конечном счете я счастлив в «Астон Мартин», у нас есть проект на будущее и я горжусь тем, что в нем участвую», – рассказал Алонсо.

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3 комментария

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Великий Алонсо
Могло быть намного хуже, если бы он продлил контракт с Альпин, ничего бы не поменялось с прошлого сезона, так же бы весь сезон середняком был, а тут успел кучу подиумов собрать, прежде чем другие команды догнали АМ. Так что в конечном счёте это было лучшее решение из возможных.
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ногабога
А мы уже и не мечтали о таком сезоне с твоим участием, Фернандо)
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Grigpar
Безусловно так. 6 подиум и очень качественных, не залетных - невероятно. Но к хорошему быстро привыкаешь и потеря темпа болезненно сказывается все равно. Не хотелось бы, что бы Астоны совсем откисли.
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