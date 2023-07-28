Ферстаппен потеряет 5 позиций на старте Гран-при Бельгии после замены коробки передач
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии.
Как пишет De Telegraaf, нидерландцу установят пятую за сезон коробку передач, другие автоспортивные издания подтверждают информацию. Это означает, что на решетке воскресной гонки двукратный чемпион мира потеряет пять позиций и не сможет стартовать выше шестого места.
Штраф не повлияет на субботний спринт, у Макса остаются шансы начать его с поула.
Макс Ферстаппен: «Я уже достаточно боролся по ходу карьеры. Предпочитаю, чтобы отрыв увеличивался, мне нравится гоняться в одиночестве»
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машина плотно скомпонована даже несмотря на легкий двигатель Хонды и коробке тесно там из за чего она тяжело понижает передачи
И, как назло, выяснится, что Макам трасса не подходит :(