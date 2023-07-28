Ферстаппен потеряет 5 позиций на старте Гран-при Бельгии после замены коробки передач

Теги Гран-при Бельгии ФИА Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии.

Как пишет De Telegraaf, нидерландцу установят пятую за сезон коробку передач, другие автоспортивные издания подтверждают информацию. Это означает, что на решетке воскресной гонки двукратный чемпион мира потеряет пять позиций и не сможет стартовать выше шестого места.

Штраф не повлияет на субботний спринт, у Макса остаются шансы начать его с поула.

Макс Ферстаппен: «Я уже достаточно боролся по ходу карьеры. Предпочитаю, чтобы отрыв увеличивался, мне нравится гоняться в одиночестве»

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13 комментариев

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SoKoLL victory
эх отрыв будет не минуту, а 55 секунд
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Роман Князефф
Один хрен победит (((
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Самая быстрая булочка в мире
Круга два понадобиться, чтобы на первое место выйти
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irs118return
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хоть 4 гарантированных обгонов будет 😀
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Максим Макеев
это единственный недостаток РБ
машина плотно скомпонована даже несмотря на легкий двигатель Хонды и коробке тесно там из за чего она тяжело понижает передачи
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Vladimir40
Зато будет интрига, хоть и недолго)))
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benz
Смешно конечно, с такой ракетой ему можно стартовать прям из Венгрии, и то за подиум поборется.
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Рамазан Сарвардинов
всё равно макс победить
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Lestyv
Ландо! Настало твое время!
И, как назло, выяснится, что Макам трасса не подходит :(
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Костян Д
он все равно победит
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Александр Смирнов
да как-то ему пофиг на это. к концу первого круга уже будет лидером
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Yak-i-mov
Макс может не придти первым только если коробку будут менять посреди гонки, и то я сомневаюсь
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