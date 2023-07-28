Ферстаппен потеряет 5 позиций на старте Гран-при Бельгии после замены коробки передач

Гонщик « » Макс Ферстаппен получит штраф на .

Как пишет De Telegraaf, нидерландцу установят пятую за сезон коробку передач, другие автоспортивные издания подтверждают информацию. Это означает, что на решетке воскресной гонки двукратный чемпион мира потеряет пять позиций и не сможет стартовать выше шестого места.

Штраф не повлияет на субботний спринт, у Макса остаются шансы начать его с поула.

Макс Ферстаппен: «Я уже достаточно боролся по ходу карьеры. Предпочитаю, чтобы отрыв увеличивался, мне нравится гоняться в одиночестве»

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