Ральф Шумахер: «Дни Переса в «Ред Булл» сочтены – не думаю, что он останется в 2024-м»

Теги возможные переходы Гран-при Венгрии Ред Булл Ральф Шумахер Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ральф Шумахер предрек скорый уход Серхио Переса из «Ред Булл».

На Гран-при Венгрии Перес попал в аварию в тренировке и вновь проиграл напарнику Максу Ферстаппену, отставание мексиканца в чемпионате выросло до 110 очков. Шумахер предполагает, что в следующем году состав «Ред Булл» сменится, хотя контракт Серхио рассчитан до конца сезона-2024.

«В последнее время у Серхио Переса мрачное настроение. После многочисленных ошибок в последние недели на него снова обрушилась критика из-за аварии в первой практике в Венгрии. Проблема Переса в стабильности. Перепадов слишком много, и, пожалуй, он недостаточно стабилен психологически. Он просто слишком далек от Макса, и, считаю, его дни в «Ред Булл» сочтены.

С нашей точки зрения несправедливо повышать давление. Тем не менее, в будущем соперники приблизятся, и «Ред Булл» не сможет позволить себе пилота, который настолько медленнее напарника. Команда пытается убедить Переса, что его место в безопасности, и это логичные действия, но я не думаю, что Перес будет выступать за «Ред Булл» в следующем сезоне», – написал бывший пилот «Формулы-1» в своей колонке.

Ландо Норрис: «Переса признали гонщиком дня, какого черта»

Эдди Джордан: «Не удивлюсь Пиастри в «Ред Булл». У Риккардо уже был шанс»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gonshic
сидит на диване, пьет пиво и рассуждает о высоком ))))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий