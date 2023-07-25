Ральф Шумахер: «Дни Переса в «Ред Булл» сочтены – не думаю, что он останется в 2024-м»

Ральф Шумахер предрек скорый уход Серхио Переса из «Ред Булл».

На Гран-при Венгрии Перес попал в аварию в тренировке и вновь проиграл напарнику , отставание мексиканца в чемпионате выросло до 110 очков. Шумахер предполагает, что в следующем году состав «Ред Булл» сменится, хотя контракт Серхио рассчитан до конца сезона-2024.

«В последнее время у мрачное настроение. После многочисленных ошибок в последние недели на него снова обрушилась критика из-за аварии в первой практике в Венгрии. Проблема Переса в стабильности. Перепадов слишком много, и, пожалуй, он недостаточно стабилен психологически. Он просто слишком далек от Макса, и, считаю, его дни в «Ред Булл» сочтены.

С нашей точки зрения несправедливо повышать давление. Тем не менее, в будущем соперники приблизятся, и «Ред Булл» не сможет позволить себе пилота, который настолько медленнее напарника. Команда пытается убедить Переса, что его место в безопасности, и это логичные действия, но я не думаю, что Перес будет выступать за « » в следующем сезоне», – написал бывший пилот «Формулы-1» в своей колонке.

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