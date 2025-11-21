Тото Вольфф о продаже Курцу части акций: «Мерседес» в тройке самых прибыльных спортивных команд в мире»

Вольфф объяснил продажу акций «Мерседеса».

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал сделку о продаже 15% своей доли в команде, которая составляла около 33%, исполнительному директору и основателю CrowdStrike Джорджу Курцу.

В рамках сделки стоимость команды оценивается в рекордные для «Ф-1» 4,6 млрд фунтов стерлингов (примерно 5,7 млрд долларов по сегодняшнему курсу).

«Думаю, это демонстрация хорошего прогресса, ведь команды теперь стабильны и прибыльны. И это не какая-то взятая с потолка оценка.

Если посмотреть на наши доходы и денежные потоки, мы входим в пятерку, а может, даже в тройку самых прибыльных спортивных команд в мире. Вот откуда берутся такие оценки.

Это результат многолетней работы, благодаря которой спорт теперь пребывает в хорошем положении.

У Джорджа необычная биография: он гонщик, преданный спортивный посол «Мерседеса» и исключительный предприниматель. Он понимает как требования гонок, так и реалии создания бизнеса в сфере технологий. Это сочетание создает особое видение, которое все более актуально для будущего «Ф-1», – заявил Вольфф.

