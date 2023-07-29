Формула E. Лондон. Эванс выиграл 1-ю гонку после двух красных флагов, Деннис стал вторым и взял титул, Буэми – третий

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Гонщик «Ягуара» Митч Эванс стал быстрейшим по итогам первого этапа «Формулы E» в Лондоне.

Джейк Деннис из «Андретти» занял второе место, что позволило ему стать новым чемпионом мира, третьим стал пилот «Энвижн» Себастьян Буэми.

Претендовавший на титул Ник Кэссиди в начале заезда опередил Денниса, однако затем потерял крыло после контакта с напарником по «Энвижн» Буэми и впоследствии сошел.

Гонку в первый раз прервали красными флагами после столкновения Саши Фенестраза («Ниссан») с барьерами, во второй – после аварии Буэми и Нормана Нато («Ниссан»), которая спровоцировала массовый завал и блокировку трассы.

Последний рестарт Деннис принял третьим, однако на финише поднялся на вторую позицию из-за технического штрафа, который получил пилот «Порше» Антониу Феликс да Кошта.

Этап 15
Лондон, Великобритания
Гонка
Топ-10
 
1. Митч Эванс («Ягуар») – 37 кругов
2. Джейк Деннис («Андретти») +1,116
3. Себастьян Буэми («Энвижн») +1,668
4. Норман Нато («Ниссан») +2,527
5. Сэм Берд («Ягуар») +3,054
6. Серджиу Сетте Камара («Нио») +3,782
7. Эдоардо Мортара («Мазерати») +4,253
8. Лукас ди Грасси («Махиндра») +4,769
9. Дэн Тиктум («Нио») +5,118
10. Рене Раст («Макларен») +6,789
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Джейкс Деннис – 213 очков
2. Митч Эванс – 176
3. Ник Кэссиди – 174
4. Паскаль Верляйн – 146
5. Жан-Эрик Вернь – 107
 

Джейк Деннис – чемпион «Формулы E»

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