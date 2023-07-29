Формула E. Лондон. Эванс выиграл 1-ю гонку после двух красных флагов, Деннис стал вторым и взял титул, Буэми – третий
Гонщик «Ягуара» Митч Эванс стал быстрейшим по итогам первого этапа «Формулы E» в Лондоне.
Джейк Деннис из «Андретти» занял второе место, что позволило ему стать новым чемпионом мира, третьим стал пилот «Энвижн» Себастьян Буэми.
Претендовавший на титул Ник Кэссиди в начале заезда опередил Денниса, однако затем потерял крыло после контакта с напарником по «Энвижн» Буэми и впоследствии сошел.
Гонку в первый раз прервали красными флагами после столкновения Саши Фенестраза («Ниссан») с барьерами, во второй – после аварии Буэми и Нормана Нато («Ниссан»), которая спровоцировала массовый завал и блокировку трассы.
Последний рестарт Деннис принял третьим, однако на финише поднялся на вторую позицию из-за технического штрафа, который получил пилот «Порше» Антониу Феликс да Кошта.
Джейк Деннис – чемпион «Формулы E»
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