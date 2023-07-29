Формула E. Лондон. Эванс выиграл 1-ю гонку после двух красных флагов, Деннис стал вторым и взял титул, Буэми – третий

Гонщик « » Митч Эванс стал быстрейшим по итогам первого этапа «Формулы E» в Лондоне.

Джейк Деннис из « » занял второе место, что позволило ему стать новым чемпионом мира, третьим стал пилот «Энвижн» Себастьян Буэми.

Претендовавший на титул Ник Кэссиди в начале заезда опередил Денниса, однако затем потерял крыло после контакта с напарником по «Энвижн» Буэми и впоследствии сошел.

Гонку в первый раз прервали красными флагами после столкновения Саши Фенестраза («Ниссан») с барьерами, во второй – после аварии Буэми и Нормана Нато («Ниссан»), которая спровоцировала массовый завал и блокировку трассы.

Последний рестарт Деннис принял третьим, однако на финише поднялся на вторую позицию из-за технического штрафа, который получил пилот « » да Кошта.

Этап 15

Лондон, Великобритания

Гонка

Топ-10

1. Митч Эванс («Ягуар») – 37 кругов

2. Джейк Деннис («Андретти») +1,116

3. Себастьян Буэми («Энвижн») +1,668

4. Норман Нато («Ниссан») +2,527

5. Сэм Берд («Ягуар») +3,054

6. Серджиу Сетте Камара («Нио») +3,782

7. Эдоардо Мортара («Мазерати») +4,253

8. Лукас ди Грасси («Махиндра») +4,769

9. Дэн Тиктум («Нио») +5,118

10. Рене Раст («Макларен») +6,789

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Джейкс Деннис – 213 очков

2. Митч Эванс – 176

3. Ник Кэссиди – 174

4. Паскаль Верляйн – 146

5. Жан-Эрик Вернь – 107

Джейк Деннис – чемпион «Формулы E»

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