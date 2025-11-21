В ФИА объяснили остановку 2-й практики перед Гран-при Лас-Вегаса разболтавшейся крышкой люка

В ФИА объяснили остановку 2-й практики в Лас-Вегасе.

ФИА выпустила официальное заявление с объяснениями действий дирекции Гран-при Лас-Вегаса в конце 2-й практики.

Незадолго до финиша практика была остановлена красными флагами, затем возобновлена, но за несколько минут до конца снова остановлена – на это раз окончательно.

В ФИА подтвердили, что причиной остановки сессии стало сообщение о плохо закрепленном дренажном люке, расположенном перед 17-м поворотов.

Отмечается, что маршалы на месте подтвердили факт смещения люка при проезде по нему болидов. В связи с чем сессия и была остановлена красными флагами во второй раз – а в ФИА проведут тщательную инспекцию.

