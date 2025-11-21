  • Спортс
  • Лоран Мекьес: «Очень сложно комментировать 2-ю практику. Она получилась странной»
Лоран Мекьес: «Очень сложно комментировать 2-ю практику. Она получилась странной»

Мекьес назвал сложности, с которыми «Ред Булл» столкнулся в пятницу в Лас-Вегасе.

Руководитель «Ред Булл» высказался об итогах пятничных сессий перед Гран-при Лас-Вегаса.

Вторую практику прерывали из-за разболтавшейся крышки люка, а позже досрочно завершили из-за поломки болида Шарля Леклера.  

«Очень сложно комментировать вторую тренировку. Сессия была прервана, нам удалось проехать только один отрезок, в рамках которого время круга улучшилось на секунду. Так что трудно сказать, в каком положении мы находимся.

Вероятно, первая практика получилась самой чистой сессией, где мы смогли над многим поработать. Нужно будет вернуться к основам, чтобы подготовиться к завтрашнему дню, потому что во второй тренировке мы собрали очень мало информации.

В первой сессии темп выглядел хорошо, по крайней мере, на коротком отрезке. На длинном он казался менее стабильным, но мало кто смог проехать длинные отрезки. У Макса [Ферстаппена] и Юки [Цуноды] хорошие первые ощущения.

О второй практике того же не скажешь. Но как я отметил, это была странная сессия, так что нужно будет изучить наше выступление и данные. Все оказались в такой ситуации – важно принять верные решения», – отметил Мекьес.

