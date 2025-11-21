Нико Хюлькенберг: «Картина расстановки сил пока не слишком четкая»

Хюлькенберг затрудняется оценить перспективы команды в Лас-Вегасе.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг подвел итоги первой и второй сессии свободных заездов перед Гарн-при Лас-Вегаса, отметив, что из-за прерванной 2-й практики судить о расстановке сил довольно трудно.

Многие участники не смогли проехать быстрые круги на шинах «софт», поскольку сессия была остановлена красными флагами из-за плохо закрепленной крышки дренажного люка.

«Вполне обычная для нас пятница. Отработали по стандартному для нас тренировочному плану. В первой практике ощущения от управления машины в целом были весьма позитивными, а вот во второй практике было чуть сложнее.

При этом очень многие гонщики [во второй практике] не смогли нормально проехать быстрые круги на «софте», так что картина расстановки сил по скорости пока не слишком четкая. Теперь постараемся выполнить обычную работу – улучшить баланс машины и доработать настройки. Интересно, как будут дальше развиваться события, когда завтра все успокоится и мы сможем увидеть расстановку сил», – рассказал Хюлькенберг.

