«Ред Булл» хватило 12 Гран-при, чтобы повторить рекорд команды по дублям за сезон

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Бельгии Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Нико Росберг Формула-1 Мерседес Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Гран-при Майами Гран-при Саудовской Аравии Авто

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Серхио Перес финишировал вторым.

Дубль стал для «Ред Булл» пятым в сезоне (ранее такое случалось в Бахрейне, Саудовской Аравии, Азербайджане и Майами) и 27-м в истории. Коллектив из Милтон-Кейнса занимает пятую позицию по общему количеству дублей уступая «Феррари» (85), «Мерседесу» (59), «Макларену» (48) и «Уильямсу» (33).

Ферстаппен и Перес смогли за 12 гонок повторить рекорд команды по дублям за сезон, установленный ими же в 2022 году.

Рекорд «Формулы-1» принадлежит «Мерседесу»: в 2015 году Льюис Хэмилтон и Нико Росберг принесли немецкой команде 12 дублей.

Ферстаппен выиграл 8 гонок «Ф-1» подряд. До рекорда Феттеля – одна победа

«Ред Булл» выиграл 13 Гран-при подряд, улучшив рекорд «Формулы-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Безумный Макс
отвратительный сезон ф-1
просто 0 борьбы
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Патракеев
Должно было быть 12, но кто-то днище
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V3ttel
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/f1v3ttel/3179189.html выберите пилота дня!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ elkipalki
12 дублей за сезон, тот Мерс самый косиовозный космовоз в истории.
этот РБ намного круче просто кое-кто днище легендарного уровня.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий