«Ред Булл» хватило 12 Гран-при, чтобы повторить рекорд команды по дублям за сезон

выиграл , финишировал вторым.

Дубль стал для «Ред Булл» пятым в сезоне (ранее такое случалось в , Саудовской Аравии, Азербайджане и Майами) и 27-м в истории. Коллектив из Милтон-Кейнса занимает пятую позицию по общему количеству дублей уступая « » (85), «Мерседесу» (59), «Макларену» (48) и «Уильямсу» (33).

Ферстаппен и Перес смогли за 12 гонок повторить рекорд команды по дублям за сезон, установленный ими же в 2022 году.

Рекорд «Формулы-1» принадлежит «Мерседесу»: в 2015 году Льюис Хэмилтон и Нико Росберг принесли немецкой команде 12 дублей.

Ферстаппен выиграл 8 гонок «Ф-1» подряд. До рекорда Феттеля – одна победа

«Ред Булл» выиграл 13 Гран-при подряд, улучшив рекорд «Формулы-1»

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